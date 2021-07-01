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Мариуполь прекратил сотрудничество с пятью футболистами

Премьер-лига
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(1 голосов)

Клуб провел кадровую чистку

Мариуполь прекратил сотрудничество с пятью футболистами

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с пятью футболистами. Так команду покинули Евгений Гальчук, Игорь Тищенко, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и Эльдар Кулиев.

29-летний Гальчук перебрался в Мариуполь летом 2012 года. За это время Евгений провел за азовцев 134 поединка: 96 игр в Премьер-лиге, 37 матчей в Первой лиге и 1 поединок в Лиге Европы. Гальчук в составе "Мариуполя" стал чемпионом Первой лиги и одним из лучших голкиперов УПЛ.

32-летний Тищенко является воспитанником "Мариуполя". Летом 2006 года Игорь дебютировал во Второй лиге за "Ильичевец-2". В Премьер-лиге за мариупольцев Игорь впервые сыграл 9-го мая 2009 года в матче против "Кривбасса" (2:0). В заключительном матче сезона 2010/11 именно гол Тищенко в ворота киевского "Динамо" помог сохранить азовцам место в элитном дивизионе.

Всего Игорь провел 151 матч в элитном дивизионе за "Мариуполь", 31 матч в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы и 13 поединков в Кубке Украины.

25-летний Кирюханцев выступал за "азовцев" с лета 2017 года. За это время Кирюханцев провел 72 матча и забил 3 гола в Премьер-лиге и 5 матчей в Лиге Европы.

21-летний Муравский выступал за "Мариуполь" с 2020 года: 14 матчей в Премьер-лиге.

19-летний Кулиев в системе ФК "Мариуполь" с 2019 года. За этот период Эльдар провел 7 матчей в УПЛ, 13 игр в молодежном чемпионате и 17 поединков в юношеском первенстве.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Тищенко Евгений Гальчук Игорь Кирюханцев Назарий Муравский Эльдар Кулиев
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (5)
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Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 11:49
Надеемся Мариуполь вылетит в 1 лигу.И там будут обкатывать молодых кротов.Это просто позор.Поэтому у нас такая и слабая базар-лига УГПЛ.
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0
-1
Onside (Чернігів)
01.07.2021 в 11:52
В цьому сезоні сумніваюся що вилетять. Є Олімпік. Є Інгулець. Є підозри що не все ладно буде у Чорноморця. По М1925 поки не особливо чутно про підсилення на УПЛ, тільки про закінчення контрактів. Думаю щонайменше на цей сезон необстрілянному молодняку Шахтаря ще вистачить сил зберегти азовців в УПЛ
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
01.07.2021 в 11:09
Тищенко спасибо, но он своё действительно отыграл. Гальчук ещё не сказал своего последнего слова, хороший вратарь. Если он по своей инициативе ушёл - удачи ему в другом клубе ( вроде бы Заря его звала ). Кирюханцев перерос игрока ротации, неплохой защитник, но нестабильный и травмозависимый, но перспективы в плане проф. роста есть. Муравский выделялся хорошей, надёжной игрой в молодёжке, но в основе его игра не впечатлила, много провалов и фолов. В перспективе может вырасти в неплохого защитника. Кулиев, как для молодёжки, очень неплох. У него всё впереди. Причина ухода неизвестна ( может быть "сверху" сказали ?)
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+2
0
Onside (Чернігів)
01.07.2021 в 11:49
Останній міг стати жертвою скасування У21. Зараз клуби з не ТОП-2 будуть массово скидати непотрібних 19+ річних в вільні агенти.
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
01.07.2021 в 10:56
Почти наверняка чистка сделана, чтобы на освободившееся место пришла молодёжь из ШД. Вратарь молодёжки из ШД уже пришёл. Грустно и противно всё это...
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+3
-1


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