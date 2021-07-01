"Мариуполь" прекратил сотрудничество с пятью футболистами. Так команду покинули Евгений Гальчук, Игорь Тищенко, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и Эльдар Кулиев.

29-летний Гальчук перебрался в Мариуполь летом 2012 года. За это время Евгений провел за азовцев 134 поединка: 96 игр в Премьер-лиге, 37 матчей в Первой лиге и 1 поединок в Лиге Европы. Гальчук в составе "Мариуполя" стал чемпионом Первой лиги и одним из лучших голкиперов УПЛ.

32-летний Тищенко является воспитанником "Мариуполя". Летом 2006 года Игорь дебютировал во Второй лиге за "Ильичевец-2". В Премьер-лиге за мариупольцев Игорь впервые сыграл 9-го мая 2009 года в матче против "Кривбасса" (2:0). В заключительном матче сезона 2010/11 именно гол Тищенко в ворота киевского "Динамо" помог сохранить азовцам место в элитном дивизионе.

Всего Игорь провел 151 матч в элитном дивизионе за "Мариуполь", 31 матч в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы и 13 поединков в Кубке Украины.

25-летний Кирюханцев выступал за "азовцев" с лета 2017 года. За это время Кирюханцев провел 72 матча и забил 3 гола в Премьер-лиге и 5 матчей в Лиге Европы.

21-летний Муравский выступал за "Мариуполь" с 2020 года: 14 матчей в Премьер-лиге.

19-летний Кулиев в системе ФК "Мариуполь" с 2019 года. За этот период Эльдар провел 7 матчей в УПЛ, 13 игр в молодежном чемпионате и 17 поединков в юношеском первенстве.