Гусев: Луческу для молодежи повторяет все, что делал, когда только пришел в Динамо

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев прокомментировал подготовку команды на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

- У нас все идет по плану. Многие ребята работают с 15-го числа, те, кто приехал недавно, пытаются догнать их. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к сегодняшней игре они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей.

- Сейчас много молодежи на сборах. У них есть какие-то особые задачи или все работают по единому плану?

- Конечно, по единому плану. Были теоретические занятия, где Мистер рассказывал структуру игры, потому что много новых ребят. И все, что он делал в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет. Надеюсь, эти теории не пройдут бесследно, ребята поймут, как мы играем, и сегодня покажут это в игре.

- На фоне аномальной жары, которая была в Украине, как вам такие погодные условия?

- Да, после 35-градусной жары, думаю, ребятам приятно работать и выполнять нагрузки при такой погоде. Даже сейчас есть небольшой дождик, прохладно.

- Позавчера смотрели матч сборной Украины. Какие эмоции?

- Конечно, вся страна переживала, болели за сборную. Могу поздравить нашу страну, болельщиков, команду с достижением такого результата.

- У вас есть опыт выступлений на двух крупных турнирах, победы над Швецией, исполнения решающего пенальти. Что можете подсказать динамовцам, выступающим на Евро-2020, перед следующим поединком?

- Они и так молодцы, добились успеха. Теперь игра с Англией, которая для всей Европы является фаворитом, но это должно сыграть на руку нашим ребятам. Даже если они проиграют, ругать их точно никто не будет, поэтому могут раскрепоститься. Если будут играть с такой же самоотдачей, как позавчера, то, думаю, при любом стечении обстоятельств их будут дома встречать, как героев.

- Конечно, все рады тому, что сборная прошла в четвертьфинал, но для "Динамо", наверное, это минус, потому что большая группа футболистов присоединится к команде позже. Как это учитывается в работе?

- Все ждали, что они приедут на второй сбор, поскольку надо готовиться к новому сезону. Но вы сами понимаете, страна ждала этой победы, значит, и мы их подождем. Отдохнут немного, и включатся в работу. Надеемся, что они пройдут еще дальше, и вернутся в расположение клуба в еще более приподнятом настроении.

- Какой короткий итог выступления динамовцев на чемпионате Европы? Вы, как тренер, довольны всем?

- Нет, всем довольным нельзя быть. Зная, как могут играть ребята, есть куда прибавлять и есть к чему стремиться. Но они и так молодцы, и мы поздравили их с этим успехом", - подытожил Гусев.