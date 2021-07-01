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Гендиректор Олимпика: Гельзин сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ по участию в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее донецкого клуба все еще не определено

Гендиректор Олимпика: Гельзин сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ по участию в УПЛ

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов сообщил, что будущее донецкого клуба все еще не определено.

– ПФЛ перенесла жеребьевку календаря Первой лиги в связи с неопределенностью участия "Олимпика" в УПЛ. Вы можете уже сказать, будет ли команда играть там? И будет ли играть вообще?

– Ничего не могу ответить, потому что Владислав Гельзин на отдыхе. Он сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ.

– А вам вообще сказали, до какого числа нужно определиться? До старта УПЛ и Первой лиги осталось 3 недели.

– У нас все на месте, в том числе Роман Санжар. Все ждем ответ президента клуба. Пока ответа нет. Но у нас работают все службы, все на месте.

– Вы говорите, что все на месте, но футболисты массово покидают "Олимпик", а новых подписаний нет. Будет вообще кем играть?

– Ничего не могу прокомментировать в этом плане. У Санжара есть люди, с которыми он устно договорился, что они подпишут контракт в любой момент. Есть футболисты, которые могут с нами дальше сотрудничать. Все ждем ответ президента.

– Вы говорили, что финансовых проблем у "Олимпика" нет, почему тогда Гельзин сомневается? Он недоволен руководством УПЛ и УАФ?

– Это вопрос к президенту, я не могу это комментировать, – сказал Антонов.

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (12)
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alex.belogubko (одесса)
01.07.2021 в 12:11
Гельзин зачем тебе этот дворовой-колхозный футбол --отдыхай наслаждайся жизьню а через 5 лет посмотришь куда вкладывать бабки --Ярославский 10 лет выжидал
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 12:22
Вижидав, бо його викинули з футболу на 10 й заборонили керувати.
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0
0
Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 11:52
Та закрывать Олимпик.Договорняки,без стадиона,нет фанатов.Зачем такие клубы в УПЛ???Решать вопросы президента?Никто и не вспомнит Олимпик через 3 месяца.
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0
0
football_soccer (Украина)
01.07.2021 в 12:30
Мариуполь с Шахтером тоже договорняки играют. Шахтер понизить в классе? Или это другое?
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.07.2021 в 12:33
А Динамо после шуб почему не понизили?
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
01.07.2021 в 11:44
Значить всі чекаємо поки Гельзін відпочине..) Коли цей бардак в нашому футболі закінчиться?
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 12:24
Це питання риторичне...
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0
0
Alexko (Черкассы)
01.07.2021 в 11:42
давайте уже Николаев в УПЛ, Олимпик все равно никому не нужен
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0
0
Onside (Чернігів)
01.07.2021 в 11:44
Миколаїв вже перейшов... в Другу Лігу, при чому за власним бажанням. Бабла в них нема. Вічна історія муніципальних клубів.
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+1
0
ffggpl (Харьков)
01.07.2021 в 11:35
Мля.. и это профессиональный клуб?!!!
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+1
0
Onside (Чернігів)
01.07.2021 в 11:43
По місцевим міркам так. Достатньо глняути на Миколаїв що боровся за УПЛ, а потім сам перейшов на лигу нижу, Полтаву, що знялась через забаганку, Карпати, що загинули через сварки співвласників. До речі з Десною зараз також є питання. Тільки там можу припустити що справа не в бажанні власника, а в тому що до нього могли дістатись правоохоронці якимсь чином і підрізати його джерела фінансування
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 11:20
Он обиделся(((((
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+1
0


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