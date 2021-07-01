Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Олимпика: Гельзин сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ по участию в УПЛ
Будущее донецкого клуба все еще не определено
Фото: ФК Олимпик Донецк
Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов сообщил, что будущее донецкого клуба все еще не определено.
– ПФЛ перенесла жеребьевку календаря Первой лиги в связи с неопределенностью участия "Олимпика" в УПЛ. Вы можете уже сказать, будет ли команда играть там? И будет ли играть вообще?
– Ничего не могу ответить, потому что Владислав Гельзин на отдыхе. Он сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ.
– А вам вообще сказали, до какого числа нужно определиться? До старта УПЛ и Первой лиги осталось 3 недели.
– У нас все на месте, в том числе Роман Санжар. Все ждем ответ президента клуба. Пока ответа нет. Но у нас работают все службы, все на месте.
– Вы говорите, что все на месте, но футболисты массово покидают "Олимпик", а новых подписаний нет. Будет вообще кем играть?
– Ничего не могу прокомментировать в этом плане. У Санжара есть люди, с которыми он устно договорился, что они подпишут контракт в любой момент. Есть футболисты, которые могут с нами дальше сотрудничать. Все ждем ответ президента.
– Вы говорили, что финансовых проблем у "Олимпика" нет, почему тогда Гельзин сомневается? Он недоволен руководством УПЛ и УАФ?
– Это вопрос к президенту, я не могу это комментировать, – сказал Антонов.
Популярное сейчас
- Новый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня
- Игрок Украины - в составе символической сборной 1/8 Евро-2020 по версии SofaScore
- Жеребьевку Первой и Второй лиги снова перенесли. Олимпик и Николаев под вопросом
- Кулач: На следующий сбор Ворскла едет без меня
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО