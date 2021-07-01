Черноморец покидают четыре футболиста

"Черноморец" объявил об уходе четырех футболистов в связи с истечением их контрактов. Так, команду покинули Ринар Валеев, Артем Ковбаса, Артем Козак и Дмитрий Поспелов.

33-летний Валеев вернулся в одесский клуб перед началом сезона 2020/21. На счету хавбека 1 результативная передача в 16 матчах.

24-летний Ковбаса перешел в "Черноморец" в сентябре 2020 года. В составе "моряков" вингер провел 24 матча и забил 5 голов.

24-летний Козак пополнил ряды одесского клуба в августе прошлого года. На счету полузащитника 3 гола и 4 ассиста в 21 матче.

29-летний Поспелов выступал за "моряков" с августа 2020 года. В составе "Черноморца" защитник провел 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.