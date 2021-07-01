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Черноморец покидают четыре футболиста
В связи с истечением их контрактов
"Черноморец" объявил об уходе четырех футболистов в связи с истечением их контрактов. Так, команду покинули Ринар Валеев, Артем Ковбаса, Артем Козак и Дмитрий Поспелов.
33-летний Валеев вернулся в одесский клуб перед началом сезона 2020/21. На счету хавбека 1 результативная передача в 16 матчах.
24-летний Ковбаса перешел в "Черноморец" в сентябре 2020 года. В составе "моряков" вингер провел 24 матча и забил 5 голов.
24-летний Козак пополнил ряды одесского клуба в августе прошлого года. На счету полузащитника 3 гола и 4 ассиста в 21 матче.
29-летний Поспелов выступал за "моряков" с августа 2020 года. В составе "Черноморца" защитник провел 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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