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Черноморец покидают четыре футболиста

Премьер-лига
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В связи с истечением их контрактов

Черноморец покидают четыре футболиста

Новина українською

"Черноморец" объявил об уходе четырех футболистов в связи с истечением их контрактов. Так, команду покинули Ринар Валеев, Артем Ковбаса, Артем Козак и Дмитрий Поспелов.

33-летний Валеев вернулся в одесский клуб перед началом сезона 2020/21. На счету хавбека 1 результативная передача в 16 матчах.

24-летний Ковбаса перешел в "Черноморец" в сентябре 2020 года. В составе "моряков" вингер провел 24 матча и забил 5 голов.

24-летний Козак пополнил ряды одесского клуба в августе прошлого года. На счету полузащитника 3 гола и 4 ассиста в 21 матче.

29-летний Поспелов выступал за "моряков" с августа 2020 года. В составе "Черноморца" защитник провел 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Ринар Валеев Черноморец (Одесса) Артем Ковбаса Дмитрий Поспелов Артем Козак
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Источник:
ФК Черноморец

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