Днепр-1 объявил об уходе Сафронова и Махарадзе

"Днепр-1" объявил об уходе голкипера Заури Махарадзе и защитника Александра Сафронова.

28-летний Махарадзе перешел в днепровский клуб в январе текущего года. За это время голкипер ни разу не выходил на поле.

22-летний Сафронов – воспитанник "Днепра". Защитник выступал за "Днепр-1" с 2017 года. С тех пор футболист за днепровский клуб провел 19 матчей и забил один гол.