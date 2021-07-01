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Днепр-1 объявил об уходе Сафронова и Махарадзе
Кадровая чистка в составе днепрян
"Днепр-1" объявил об уходе голкипера Заури Махарадзе и защитника Александра Сафронова.
28-летний Махарадзе перешел в днепровский клуб в январе текущего года. За это время голкипер ни разу не выходил на поле.
22-летний Сафронов – воспитанник "Днепра". Защитник выступал за "Днепр-1" с 2017 года. С тех пор футболист за днепровский клуб провел 19 матчей и забил один гол.
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Источник:СК Днепр-1
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