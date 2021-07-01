Отец Довбика: Хочу, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед

Александр Довбик, отец нападающего "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика поделился впечатлениями от игры сына.

"Мечтал, чтобы Шевченко выпустил его на поле хотя бы на 1 минуту. Когда вышел Артем Беседин – отчаялся. Думаю, ну все. Затем Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков.

Тёму выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился.

Хочу, чтобы он играл за "Манчестер Юнайтед". Мне нравится их стиль", – сказал Александр Довбик.