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Отец Довбика: Хочу, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед

Премьер-лига
(3 голосов)

Александр Довбик - о своих мечтах по поводу карьеры сына

Отец Довбика: Хочу, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед

Faisal HQ

Новина українською

Александр Довбик, отец нападающего "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика поделился впечатлениями от игры сына.

"Мечтал, чтобы Шевченко выпустил его на поле хотя бы на 1 минуту. Когда вышел Артем Беседин – отчаялся. Думаю, ну все. Затем Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков.

Тёму выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился.

Хочу, чтобы он играл за "Манчестер Юнайтед". Мне нравится их стиль", – сказал Александр Довбик.

Читайте такжеИсточник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
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В статье: Манчестер Юнайтед Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УКРИНФОРМ

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Комментарии (28)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 14:37
У папы от одного гола совсем крыша потекла.
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+3
0
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 15:06
А ещё куча игроков СБУ не забила и одного гола....)))
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 15:06
А ещё куча игроков СБУ не забила и одного гола....)))
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 14:35
Артём - нормальный футболист! Это вы переживайие, что он зазвездится! Уверен, что такого не будет! Он из Днепра, а не из дынамо, поэтому не фиг сравнивать!!! Дай Бог - унитазенки не заберут его в дынамо - одного ШИКАРНОГО нападающего уже испоганили ганд...жюбасы....
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.07.2021 в 14:49
каждый отец желает лучшего для сына.. понимаю..
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+1
0
Vit@lik (Чернігів)
01.07.2021 в 14:33
Молись краще, батя, щоб минулий вівторок не став для Артема вершиною кар‘єри.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 14:59
В усякому разі років за 15-20 буде що згадати. На відміну від тисяч інших.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 14:19
Невже вони самі, та й отці не розуміють, що до Манчестера Юн йому ще чи вже як кажуть далеченько. Для початку зарекомендуй себе в умовному Ньюкаслі чи Лідсі. Якщо покличуть.
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0
0
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 15:12
Вот так же думал умовний шевченко выпуская бревно-Беседина! Вы шо бл... сговорились? Мыколенко лучше? Зинченко? Яремчук? (вообще не его игра со шведами! Видно было всем, кроме Шевченко....)
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0
0
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 15:15
Далеченько, конечно! Но ближе, чем Беседину до основы СБУ! И только тупезень шева этого не понимает...
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.07.2021 в 14:09
По-моему Довбык уже ездил в Европу. И заиграть там даже в слабых клубах не смог.
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+2
-2
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 14:16
По- моему ты уйло, даже в слабых клубах.. не так???
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0
-4
avatar
Loader (Днепр)
01.07.2021 в 14:28
А что тебе не нравится? Два года в простейшем чемпионате Дании - 3 гола.))) За этот сезон - 5 в Д-1. МЮ просто мечтает о таких нападающих. Именно тот игрок, которого не хватает для чемпионства.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
01.07.2021 в 14:48
Димон, ты папка Артема Довбыка?)
+2
-1
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 14:03
Какой М Ю ??? Суперклуб для сына нашёл??? А как насчёт Днепра??? (писец! Сколько же дятлов в нашей жизни, пусть и отец Довбыка.. играет то Артём, а не его отец! В дынаму давайте, будете вместе с Супрягами скамейку полировать!!!). Какое же гавно этот футбол от УАФ!
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+1
0
Daddygo (Харьков)
01.07.2021 в 13:54
Да чего так мелко ! Вон Барса не подписала новый контракт с Месси, вакантное место свободно, главное не продешевить !
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+2
-1
2.dc (Николаев)
01.07.2021 в 13:49
Все нормально, все так, как и дОлжно быть. Кто из родителей не желает счастья своим детишкам ... все ОК, это жизнь ...PS: это еще мама не высказалась ... )
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+1
0
football_soccer (Украина)
01.07.2021 в 13:44
я все понимаю, сейчас волна хайпа, бесконечной радости, но вернитесь в реальность, мы же все видели Довбика в деле за Днепр1 ... Ну какой там МЮ может быть вообще? Пацан поймал свой звездный момент, но уже и агенты его и семья начинает загоняться
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0
0
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 14:20
Пацан, как ты говоришь, на голову выше Беседина и на пол головы Яремчука!!! И это видно всем!!! Кроме штаба Шевченко! Ну тут и понятно... из СК "Днепр-1" им денег не заходило!!! И не зайдёт! Продолжайте ставить Мыколенко из Дынамо ,(Жороунитазенко)...
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0
0
Spivak63
01.07.2021 в 13:28
А потом говорят почему у нас украинские мальчики дохлые и бесхребетные) Если папа после одного гола уже в МЮ его продаёт))) Там таких как Довбик завались) А если серьёзно то это наш минталитет тоесть нынешней молодёжи и поколения них.. не делая получить на халяву всё и сразу. Хронология, попадает к тренеру детскому, через время ему втирают шо он перспективный) и потом он в клубе 3-4 й лиги хренячит себе тату потом за первый гонорар покупает бляху , пиво ,тёлки в следствии в сборную попадают лучшие из худших и на фоне других сборных они просто дрыщи! Это то ,что мы видим сейчас.
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+3
-2
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 14:13
Да уж мИнталитет... ))) И Довбык тут виноват... А почему? Да потому, что обошёл дынамовских игроков!!! Беседин карточку заработал, а Довбык - забил решающий мяч! Очень противно смотреть игру СБУ под руководством Шевченко и читать комменты типа "киевских", что они тянут СБУ.... сколько же платят этому "штабу", чтобы выпускать Мыколенко, гнобить Безуса и Довбыка??? А за Украину ли играют эти итальянцы (помощники Шевченко?)....
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+1
0
IIIAXTEP1936 (Алчевск)
01.07.2021 в 13:21
Будет играть конечно... Только на приставке в ФИФА 21
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+3
-3
vgolovan (полтава)
01.07.2021 в 13:20
есть хорошая поговорка - почему мы глупые потому что бедные а почему мы бедные потому что глупые - он пока ничего не сделал что бы так его хвалить
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 13:15
Выпускал бы его раньше может и голов было-бы больше. А то зацыклился на этом Беседине.
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+1
0
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Bush_Dima (Чернігів)
01.07.2021 в 12:58
Ой-ой-ой, дуже багато уваги до Артема! Треба порадіти за нього і все... заспокоїтись, бо це може зіграти з ним злий жарт.
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+2
0
Некр!т (Дзвонимісто)
01.07.2021 в 13:30
да, це вже перебір, тепер і не зрозуміло чи можна ставить його з Англією хоч на 10-15 хв., хвалебні оди можуть нашкодити Артему, надіюсь на його імунитет до цього
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+2
0
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Bush_Dima (Чернігів)
01.07.2021 в 13:52
Та ні - на найближчих матчах від буде в піднесеному настрої, то все норм, а от в перспективі це все не дуже добре.
+1
0
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 14:06
Щось мені підказує, що буде воно як буде, і твоє базікання на дивані ніяк на то не повпливає
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0
-1


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