Защитник Минска подписал предварительный контракт с Ворсклой

Украинский защитник минского "Динамо" Андрей Бацула с января 2022 года станет игроком "Ворсклы".

Футболист подписал с полтавским клубом предварительный контракт, который вступит в силу по истечению соглашения с "Динамо".

"Радуемся, когда лучшие ребята, выходцы из нашего клуба, получив опыт игры на хорошем уровне в Европе, возвращаются в "Ворсклу", - прокомментировал спортивный директор клуба Олександр Фундерат.

Напомним, что 29-летний Бацула выступает за минское "Динамо" с января текущего года. Всего в составе беларусского клуба украинец провел 27 матчей и отметился шестью результативными передачами.

Также Андрей известен по выступлениям за "Кремень", "Зирка", "Александрия" и "Кортрейк".