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Защитник Минска подписал предварительный контракт с Ворсклой
С января 2022 года футболист станет игроком полтавчан
Фото: transfermarkt.ru
Украинский защитник минского "Динамо" Андрей Бацула с января 2022 года станет игроком "Ворсклы".
Футболист подписал с полтавским клубом предварительный контракт, который вступит в силу по истечению соглашения с "Динамо".
"Радуемся, когда лучшие ребята, выходцы из нашего клуба, получив опыт игры на хорошем уровне в Европе, возвращаются в "Ворсклу", - прокомментировал спортивный директор клуба Олександр Фундерат.
Напомним, что 29-летний Бацула выступает за минское "Динамо" с января текущего года. Всего в составе беларусского клуба украинец провел 27 матчей и отметился шестью результативными передачами.
Также Андрей известен по выступлениям за "Кремень", "Зирка", "Александрия" и "Кортрейк".
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