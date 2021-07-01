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Защитник Минска подписал предварительный контракт с Ворсклой

Премьер-лига
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(1 голосов)

С января 2022 года футболист станет игроком полтавчан

Защитник Минска подписал предварительный контракт с Ворсклой

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

Украинский защитник минского "Динамо" Андрей Бацула с января 2022 года станет игроком "Ворсклы".

Футболист подписал с полтавским клубом предварительный контракт, который вступит в силу по истечению соглашения с "Динамо".

"Радуемся, когда лучшие ребята, выходцы из нашего клуба, получив опыт игры на хорошем уровне в Европе, возвращаются в "Ворсклу", - прокомментировал спортивный директор клуба Олександр Фундерат.

Напомним, что 29-летний Бацула выступает за минское "Динамо" с января текущего года. Всего в составе беларусского клуба украинец провел 27 матчей и отметился шестью результативными передачами.

Также Андрей известен по выступлениям за "Кремень", "Зирка", "Александрия" и "Кортрейк".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Минск) Андрей Бацула
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (2)
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Roman Zett (Poltava)
01.07.2021 в 14:52
Кто это?
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Litb@rski (Кёльн)
01.07.2021 в 15:26
Родом из Кременчуга , был в дубле ворсклы вместе с Безусом
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