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Динамо - Базель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый спарринг
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 01.07.2021
"Динамо" 20:00 "Базель"
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