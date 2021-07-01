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"Я наслаждался, играя тут" - Юрченко попрощался с Зарей
Хавбек официально стал свободным агентом
instagram.com/yurcha__10
Украинский полузащитник "
"Сегодня закончился мой контракт с ФК "Заря", я хочу сказать спасибо за эти два года, это было великолепное время, которое я никогда не забуду, я кайфовал находиться с каждым из вас на поле и вне его, хочу поблагодарить тренерский штаб, весь медицинский персонал и всех сотрудников клуба за помощь и проделанную работу, спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас.
Я наслаждался, играя тут, и буду в дальнейшем поддерживать вас. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания", — написал Юрченко.
Напомним, что Владлен защищал цвета "Зари" с лета 2019 года. Всего футболист провел за луганскую команду 68 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.
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