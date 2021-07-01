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"Я наслаждался, играя тут" - Юрченко попрощался с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

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"Я наслаждался, играя тут" - Юрченко попрощался с Зарей

instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Украинский полузащитник "Зари" Владлен Юрченко попрощался с клубом. Он покинул команду на правах свободного агента.

"Сегодня закончился мой контракт с ФК "Заря", я хочу сказать спасибо за эти два года, это было великолепное время, которое я никогда не забуду, я кайфовал находиться с каждым из вас на поле и вне его, хочу поблагодарить тренерский штаб, весь медицинский персонал и всех сотрудников клуба за помощь и проделанную работу, спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас.

Я наслаждался, играя тут, и буду в дальнейшем поддерживать вас. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания", — написал Юрченко.

Напомним, что Владлен защищал цвета "Зари" с лета 2019 года. Всего футболист провел за луганскую команду 68 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко
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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
01.07.2021 в 20:09
ЕГО что то неустроило-вреде бы зарплату побольше хотел-НО вспомнить как он приходил-откуда и каким был точно как и иванисеня НО ПОТОМ захотелось болеее НО НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ-НАЗАРИНА, взяли Булецу, бразилец приехал + может янаева оставят-и это далеко не полный перечень кто может его заменить .... кого только жаль это вАсиля , неплохой воротник -хотя когда выходил МАЦАПУРА тоже играл неплохо... И ЕСТЬ шевченко--
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alex63 (Dubno)
01.07.2021 в 19:43
жаль
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sergio07 (Запоріжжя)
01.07.2021 в 19:42
Трохи дивно, що він не потрібен.
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