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Официально. ФК Львов подписал Политыло
Контракт по схеме 1+1
pfclviv.com
Хавбек Сергей Политыло продолжит карьеру в ФК "Львов".
Львовский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним футболистом по схеме 1+1 (на сезон с возможностью продления).
Напомним, что последним клубом игрока был "Олимпик", который он покинул как свободный агент в начале июня. В минувшем сезоне Политыло забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах.
Также ранее хавбек играл в "Днепре" и "Черноморце".
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Источник:ФК Львов
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FCLviv (Львів)
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