  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. ФК Львов подписал Политыло
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. ФК Львов подписал Политыло

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Контракт по схеме 1+1

Официально. ФК Львов подписал Политыло

pfclviv.com

Новина українською

Хавбек Сергей Политыло продолжит карьеру в ФК "Львов".

Львовский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним футболистом по схеме 1+1 (на сезон с возможностью продления).

Напомним, что последним клубом игрока был "Олимпик", который он покинул как свободный агент в начале июня. В минувшем сезоне Политыло забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах.

Также ранее хавбек играл в "Днепре" и "Черноморце".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Политыло ФК Львов Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
FCLviv (Львів)
01.07.2021 в 21:04
Зацініть перефарбовані стіни із зеленого кольору у синій. Дуже гарно, надіюсь посвятили нашу базу.
Ответить
+1
0
avatar
FCLviv (Львів)
01.07.2021 в 21:02
Бажаю удачі Сергію у нашій команді. Тільки Львів!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...