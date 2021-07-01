Официально. ФК Львов подписал Политыло

Хавбек Сергей Политыло продолжит карьеру в ФК "Львов".

Львовский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним футболистом по схеме 1+1 (на сезон с возможностью продления).

Напомним, что последним клубом игрока был "Олимпик", который он покинул как свободный агент в начале июня. В минувшем сезоне Политыло забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах.

Также ранее хавбек играл в "Днепре" и "Черноморце".