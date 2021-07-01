22:0. Заря в спарринге поиздевалась над турецкими студентами

На ранее задаваемый вопрос какие можно проводить в турецкое летнее пекло сборы пришел ожидаемый ответ исключительно курортно-развлекательные, серьёзная подготовка команды к сезону должна проходить в иных подходящих условиях и теперь как обычно у Зари традиционно-тяжелое вхождение в сезон, где пару туров они будут "оставаться в раздевалке" (их любимое выражение) или вернее под пальмой