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22:0. Заря в спарринге поиздевалась над турецкими студентами

Премьер-лига
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(1 голосов)

Луганчане уничтожили студентов

22:0. Заря в спарринге поиздевалась над турецкими студентами

zarya-lugansk.com

Новина українською

Заря на сборе в Турции провела свой второй контрольный матч.

В четверг 1 июля луганчане сыграли с турецким Макуспором - университетской командой любителей.

Собственно, говорить о матче совершенно нечего, так как поединок закончился со счетом 22:0 в пользу Зари.

Просто интересно, какую пользу команда вынесет из таких спаррингов, хотя тренерскому штабу, конечно, виднее.

Заря – Макуспор 22:0

Голы: Гладкий, Шахаб, Хомченовский, Жуниньо - 2, Кабаев, Булеца, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Хлань, Громов, Нагнойный, Кристиан, Руфати, Назарина, Алибеков, Емец, Казаков, Алифиренко - 2, Янаков

Заря (1тайм): Никита Шевченко, 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 44. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 10. Дмитрий Хомченовский, 9. Шахаб Захедитабар, 15. Виталий Вернидуб

Заря (2 тайм): Дмитрий Мацапура, 5. Агрон Руфати, 48. Максим Казаков, 21. Ахмед Алибеков, 23. Егор Назарина, 98. Денис Нагнойный, 19. Максим Хлань, 96. Данил Алефиренко, 18. Кристиан, 28. Артём Громов, 17. Владислав Емец.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (10)
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konogon (Киев)
01.07.2021 в 19:54
Должны были с румынами играть, что-то не срослось, этих в аврале нашли на замену...
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+1
0
best climate (Одесса)
01.07.2021 в 19:46
Ждём вас дома красивых, загорелых с пивными животами
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+1
0
best climate (Одесса)
01.07.2021 в 19:38
На ранее задаваемый вопрос какие можно проводить в турецкое летнее пекло сборы пришел ожидаемый ответ исключительно курортно-развлекательные, серьёзная подготовка команды к сезону должна проходить в иных подходящих условиях и теперь как обычно у Зари традиционно-тяжелое вхождение в сезон, где пару туров они будут "оставаться в раздевалке" (их любимое выражение) или вернее под пальмой
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0
0
avatar
Lowdown-truth (Київ)
01.07.2021 в 19:26
Еврокубкова команда знищали аматорів з двозначним рахунком. Оце справді МУЖИКИ. Наступний суперник - жіночий хор?
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+3
0
Дядько Петро (Волинь)
01.07.2021 в 19:26
команда буде виступати в другому дивизіоні Туречинни. це по рангу яка ліга? і там грають люителі чи вже і професійні клуби?
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0
0
FKVP@chempions (Полтава)
01.07.2021 в 19:40
в турции 4 лиги + типа аматоры, а это команда играет в студенческой лиге турции + лига своего региона( аналог чемпа на область в украине)
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0
0
celtic (Syd)
01.07.2021 в 19:22
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0
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.07.2021 в 19:10
Молодцы вообще. Поработали. Дончане вчера подобное поленились делать.
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0
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.07.2021 в 19:08
Кто-то их наших выигрывал когда-нить с большим счётом?
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0
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celtic (Syd)
01.07.2021 в 20:15
Ше й 20 різних забивалів!
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0
0


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