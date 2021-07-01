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22:0. Заря в спарринге поиздевалась над турецкими студентами
Луганчане уничтожили студентов
zarya-lugansk.com
В четверг 1 июля луганчане сыграли с турецким Макуспором - университетской командой любителей.
Собственно, говорить о матче совершенно нечего, так как поединок закончился со счетом 22:0 в пользу Зари.
Просто интересно, какую пользу команда вынесет из таких спаррингов, хотя тренерскому штабу, конечно, виднее.
Заря – Макуспор 22:0
Голы: Гладкий, Шахаб, Хомченовский, Жуниньо - 2, Кабаев, Булеца, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Хлань, Громов, Нагнойный, Кристиан, Руфати, Назарина, Алибеков, Емец, Казаков, Алифиренко - 2, Янаков
Заря (1тайм): Никита Шевченко, 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 44. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 10. Дмитрий Хомченовский, 9. Шахаб Захедитабар, 15. Виталий Вернидуб
Заря (2 тайм): Дмитрий Мацапура, 5. Агрон Руфати, 48. Максим Казаков, 21. Ахмед Алибеков, 23. Егор Назарина, 98. Денис Нагнойный, 19. Максим Хлань, 96. Данил Алефиренко, 18. Кристиан, 28. Артём Громов, 17. Владислав Емец.
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