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Динамо - Базель. Антюх, Скорко, Бражко и Дубинчак в старте, Кулач в запасе
Стартовый состав киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня киевское Динамо проведет свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.
Соперником киевлян будет вице-чемпион Швейцарии Базель.
Динамо: 71. Бойко - 2. Скорко, 34. Сирота, 5. Бражко, 15. Дубинчак - 18. Андриевский, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 94. Антюх, 14. де Пена - 89. Супряга
Запасные: 31. Кучерук, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, В.Волошин, 7. Вербич, 19. Гармаш, 17. Леднев, Ванат, Н.Волошин, 23. Сидклей, 13. Шабанов, 11. Цитаишвили, Коробенко, 22. Родригес, Кулач
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