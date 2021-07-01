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Динамо - Базель. Антюх, Скорко, Бражко и Дубинчак в старте, Кулач в запасе

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовый состав киевлян

Динамо - Базель. Антюх, Скорко, Бражко и Дубинчак в старте, Кулач в запасе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня киевское Динамо проведет свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян будет вице-чемпион Швейцарии Базель.

Динамо: 71. Бойко - 2. Скорко, 34. Сирота, 5. Бражко, 15. Дубинчак - 18. Андриевский, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 94. Антюх, 14. де Пена - 89. Супряга

Запасные: 31. Кучерук, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, В.Волошин, 7. Вербич, 19. Гармаш, 17. Леднев, Ванат, Н.Волошин, 23. Сидклей, 13. Шабанов, 11. Цитаишвили, Коробенко, 22. Родригес, Кулач

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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