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Днепр-1 в спарринге разгромил второлиговский Никополь

Премьер-лига
(1 голосов)

Борьбы в матче не получилось

Днепр-1 в спарринге разгромил второлиговский Никополь

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 провёл контрольный матч с второлиговским Никополем.

Две трети игры у днепрян провели молодые игроки, а состав, приближенный к основному, вышел на последние полчаса.

В целом, поединок вышел интенсивным и проходил с явным преимуществом днепрян.

4:1 в первом тайме и 7:2 по итогам матча – закономерный результат.

В пятницу Днепр-1 проведет спарринг с Александрией.

Днепр-1 - Никополь - 7: 2 (4:1)

Голы: Веклич (автогол, 13), Рубчинский (14), Хижняк (31, пен.), Беляев (48, 52), Русин (64), Кловес (66), Джурасек (78), Лучкевич (87)

СК Днепр-1: Кинарейкин, Ховайко, Киреев, Батагов, Кононов, Соловьев, Матюшенко, Рубчинский, Беляев, Тяпкин, Ярмолюк

с 62-й мин .: Зновенко, Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Игнатенко, Джурасек, Пихаленок Лучкевич, Когут, Русин

Никополь: Веклич (Хома, 31 Баштаненко, 62), Францис (Киричук, 46), Хижняк, Горелый (Рагулин, 69), Швыденко, Матвеев, Белоус, Кашеваров, Бутич (Семенов, 46), Дия (Фомин, 46), Рагулин (Кловес, 46)

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В статье: ФК Никополь СК Днепр-1
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