ТМ. Динамо – Базель 4:4. Видео голов и обзор матча

В четверг 1 июля киевское Динамо провело свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян выступал вице-чемпион Швейцарии Базель.

Поединок получился довольно результативным и закончился со счетом 4:4.

О том, как развивались события в матче, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо – Базель 4:4

Голы: Антюх (22), Сирота (31), Кравченко (49), Жерсон (67)