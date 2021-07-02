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ТМ. Динамо – Базель 4:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
В четверг 1 июля киевское Динамо провело свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.
Соперником киевлян выступал вице-чемпион Швейцарии Базель.
Поединок получился довольно результативным и закончился со счетом 4:4.
О том, как развивались события в матче, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Антюх (22), Сирота (31), Кравченко (49), Жерсон (67)
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