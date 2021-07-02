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ТМ. Динамо – Базель 4:4. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Видеообзор поединка

ТМ. Динамо – Базель 4:4. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В четверг 1 июля киевское Динамо провело свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян выступал вице-чемпион Швейцарии Базель.

Поединок получился довольно результативным и закончился со счетом 4:4.

О том, как развивались события в матче, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо – Базель 4:4

Голы: Антюх (22), Сирота (31), Кравченко (49), Жерсон (67)

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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