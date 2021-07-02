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Ингулец назначил спортдиректора, который работал в Александрии
Еще три года до того - в "Украгрокоме"
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" объявил о назначении Вадима Ярового спортивным директором клуба.
До этого, в течение 8 лет он работал на такой же должности в "Александрии". Еще три года до того - в "Украгрокоме".
"Рад стать частью такого амбициозного проекта, как "Ингулец". Хорошо знаю президента Александра Поворознюка, главного тренера Сергея Лавриненко, его помощников, а с некоторыми игроками и вовсе работал в "Александрии", – сказал Яровой.
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Источник:ФК Ингулец
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