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Ингулец назначил спортдиректора, который работал в Александрии

Премьер-лига
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Еще три года до того - в "Украгрокоме"

Ингулец назначил спортдиректора, который работал в Александрии

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

"Ингулец" объявил о назначении Вадима Ярового спортивным директором клуба.

До этого, в течение 8 лет он работал на такой же должности в "Александрии". Еще три года до того - в "Украгрокоме".

"Рад стать частью такого амбициозного проекта, как "Ингулец". Хорошо знаю президента Александра Поворознюка, главного тренера Сергея Лавриненко, его помощников, а с некоторыми игроками и вовсе работал в "Александрии", – сказал Яровой.

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В статье: Вадим Яровой Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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