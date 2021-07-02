Ингулец назначил спортдиректора, который работал в Александрии

"Ингулец" объявил о назначении Вадима Ярового спортивным директором клуба.

До этого, в течение 8 лет он работал на такой же должности в "Александрии". Еще три года до того - в "Украгрокоме".

"Рад стать частью такого амбициозного проекта, как "Ингулец". Хорошо знаю президента Александра Поворознюка, главного тренера Сергея Лавриненко, его помощников, а с некоторыми игроками и вовсе работал в "Александрии", – сказал Яровой.