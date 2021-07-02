Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22

Киевское "Динамо" объявило о старте продажи абонементов сезона 2021/2022 гг. на домашние матчи Чемпионата Украины и Кубка Украины (до полуфинала включительно).

С 1 июля можно купить онлайн на сайте Еsport.in.ua, а с 5 июля его можно обменять на физическую пластиковую карту и купить в кассах НСК "Олимпийский" и стадиона имени Лобановского.

Абонемент можно купить на пол сезона и на весь сезон. В Кубке Украины он будет действовать до стадии полуфинала включительно.

Ценовые категории:

Стандарт – 300/500 грн (полсезона/сезон);

Стандарт+ – 600/1000 грн;

Комфорт – 850/1400 грн;

Комфорт+ – 1150/1900 грн;

А-Банк Клуб – 4100/7600 грн;

VIP – 4900/8300 грн.