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Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22

Премьер-лига
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Клуб возобновляет работу с болельщиками

Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22

Фото: ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" объявило о старте продажи абонементов сезона 2021/2022 гг. на домашние матчи Чемпионата Украины и Кубка Украины (до полуфинала включительно).

С 1 июля можно купить онлайн на сайте Еsport.in.ua, а с 5 июля его можно обменять на физическую пластиковую карту и купить в кассах НСК "Олимпийский" и стадиона имени Лобановского.

Абонемент можно купить на пол сезона и на весь сезон. В Кубке Украины он будет действовать до стадии полуфинала включительно.

Ценовые категории:

  • Стандарт – 300/500 грн (полсезона/сезон);
  • Стандарт+ – 600/1000 грн;
  • Комфорт – 850/1400 грн;
  • Комфорт+ – 1150/1900 грн;
  • А-Банк Клуб – 4100/7600 грн;
  • VIP – 4900/8300 грн.
Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22 - изображение 1Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22 - изображение 2
Фото: ФК Динамо Киев
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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