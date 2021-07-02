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Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22
Клуб возобновляет работу с болельщиками
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" объявило о старте продажи абонементов сезона 2021/2022 гг. на домашние матчи Чемпионата Украины и Кубка Украины (до полуфинала включительно).
С 1 июля можно купить онлайн на сайте Еsport.in.ua, а с 5 июля его можно обменять на физическую пластиковую карту и купить в кассах НСК "Олимпийский" и стадиона имени Лобановского.
Абонемент можно купить на пол сезона и на весь сезон. В Кубке Украины он будет действовать до стадии полуфинала включительно.
Ценовые категории:
- Стандарт – 300/500 грн (полсезона/сезон);
- Стандарт+ – 600/1000 грн;
- Комфорт – 850/1400 грн;
- Комфорт+ – 1150/1900 грн;
- А-Банк Клуб – 4100/7600 грн;
- VIP – 4900/8300 грн.
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