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Бразильский вингер покинул Львов

Премьер-лига
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В составе львовян бразилец был с 2019 года

Бразильский вингер покинул Львов

Фото: instagram.com/welves.s.d

Новина українською

Бразильский футболист Велвес Сантос Дамацена попрощался со "Львовом".

20-летний бразилец присоединился к клубу в июле 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт. За это время вингер провел 21 матч и сделал одну результативную передачу.

Велвес опубликовал фотографию в Instagram, подписав: "Было хорошо играть с вами".

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В статье: ФК Львов Баяно Велвес Сантос Дамасена
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