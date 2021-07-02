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Бразильский вингер покинул Львов
В составе львовян бразилец был с 2019 года
Фото: instagram.com/welves.s.d
Бразильский футболист Велвес Сантос Дамацена попрощался со "Львовом".
20-летний бразилец присоединился к клубу в июле 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт. За это время вингер провел 21 матч и сделал одну результативную передачу.
Велвес опубликовал фотографию в Instagram, подписав: "Было хорошо играть с вами".
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Источник:Instagram
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