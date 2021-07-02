Бразильский вингер покинул Львов

Бразильский футболист Велвес Сантос Дамацена попрощался со "Львовом".

20-летний бразилец присоединился к клубу в июле 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт. За это время вингер провел 21 матч и сделал одну результативную передачу.

Велвес опубликовал фотографию в Instagram, подписав: "Было хорошо играть с вами".