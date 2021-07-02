Корниенко: Чувствую себя готовым где-то на 85 процентов

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко – о голе и ассисте в первом матче на сборах, адаптации новичков и трудолюбии на тренировках

– Гол и результативная передача в первом спарринге на сборах – наработанные моменты?

– Естественно, мы каждый день тренируемся и появились новые наработки. Да, где-то сработали моменты из тренировочного процесса.

– Матч закончился со счетом 5:0, противник был не слишком сильным?

– Хорошо, когда в первой игре такой соперник. Нужно было почувствовать новые наработки, комбинации и связи. Так что в дебютной встрече такой оппонент и нужен.

– На сборах много новых исполнителей. Как с взаимопониманием на поле?

– С каждым днем все больше взаимосвязей, понимаем и чувствуем друг друга все лучше. У нас получается!

– Новички хорошо влились в коллектив? Ты отдал голевую передачу на Траоре.

– Конечно! Тут безо всяких вопросов, ребята молодцы. Тем более что в коллективе их приняли тепло и они влились без проблем.

– Как оценишь свое физическое и психологическое состояние на сборах в Австрии?

– Честно, уже чувствую себя готовым где-то на 85 процентов. Психологическое состояние отличное, еще не сильно устал. Хотя, конечно, уже соскучился, хочется к семье. Работаем, осталось всего ничего", - подытожил Корниенко.