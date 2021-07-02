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Корниенко: Чувствую себя готовым где-то на 85 процентов

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Шахтера" - о подготовке команды к новому сезону

Корниенко: Чувствую себя готовым где-то на 85 процентов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко – о голе и ассисте в первом матче на сборах, адаптации новичков и трудолюбии на тренировках

– Гол и результативная передача в первом спарринге на сборах – наработанные моменты?

– Естественно, мы каждый день тренируемся и появились новые наработки. Да, где-то сработали моменты из тренировочного процесса.

– Матч закончился со счетом 5:0, противник был не слишком сильным?

– Хорошо, когда в первой игре такой соперник. Нужно было почувствовать новые наработки, комбинации и связи. Так что в дебютной встрече такой оппонент и нужен.

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– На сборах много новых исполнителей. Как с взаимопониманием на поле?

– С каждым днем все больше взаимосвязей, понимаем и чувствуем друг друга все лучше. У нас получается!

– Новички хорошо влились в коллектив? Ты отдал голевую передачу на Траоре.

– Конечно! Тут безо всяких вопросов, ребята молодцы. Тем более что в коллективе их приняли тепло и они влились без проблем.

– Как оценишь свое физическое и психологическое состояние на сборах в Австрии?

– Честно, уже чувствую себя готовым где-то на 85 процентов. Психологическое состояние отличное, еще не сильно устал. Хотя, конечно, уже соскучился, хочется к семье. Работаем, осталось всего ничего", - подытожил Корниенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.07.2021 в 12:02
Если бы не травма мог бы быть основным на Евро с такой то игрой Мыколенко
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