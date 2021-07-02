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Йовичевич - о победе над Никополем: Днепр-1 серьезно подошел к игре в обоих таймах

Премьер-лига
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Наставник днепрян доволен результатом своих подопечных

Йовичевич - о победе над Никополем: Днепр-1 серьезно подошел к игре в обоих таймах

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу в товарищеском матче против "Никополя" (4:1).

- Очень хорошая проверка, особенно для молодых игроков. Совместный проект, который у нас был с командой Второй лиги, позволяет посмотреть, кто из игроков может укрепить нас. Поэтому у них была очень высокая мотивация, и получилось интересно. Моментами мне очень понравилось. Когда держали темп и ритм игры, была ощутимая разница между составами.

Во втором тайме вышли ребята, которые будут играть завтра с "Александрией" (комментарий 1 июля - прим.). Мы дали им несколько активационный режим: перед тем они делали спринты в 4-й зоне. Поэтому, завтра будет интересный тест на "Днепр-Арене". Хотим, чтобы они играли 60-70 минут максимум - так по плану готовимся к началу чемпионата.

- Беляев вернусь из аренды в "ВПК-Агро", где стал лидером, и забил два гола. Конечно, выводы делать рано, но как он вам?

- Да, выводы по результатам делать не следует. Команда работает на тренировках над определенными сегментами игры, и со временем заметно, что получается, а что нет. Есть футболисты, которые проявляют себя. Один из них - Беляев. Радует, что команда серьезно подошла к игре в обоих таймах. Мне понравился и соперник. Желаю "Никополю" успехов в их лиге, а мы продолжаем подготовку и с нетерпением ожидаем завтрашней игре с "Александрией".

- Забил Джурасек, и, наверное, такой же игры от него ждут в официальных матчах?

- Так же и Марио Чуже понадобился месяц для адаптации. Мы понимаем, как вышел этот гол. Футболист, играющий на позиции "восьмерки", должен действовать определенным образом при подаче с фланга.

Вместе с вингером, игроком под нападающим и форвардом он должен составлять группу игроков, который заполняет штрафную. Получился красивый гол, который нарабатывали на тренировках. Конечно, я хочу, чтобы Джурасек быстрее адаптировался в команде, потому что он нам нужен", - отметил Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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