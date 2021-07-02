Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич - о победе над Никополем: Днепр-1 серьезно подошел к игре в обоих таймах
Наставник днепрян доволен результатом своих подопечных
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу в товарищеском матче против "Никополя" (4:1).
- Очень хорошая проверка, особенно для молодых игроков. Совместный проект, который у нас был с командой Второй лиги, позволяет посмотреть, кто из игроков может укрепить нас. Поэтому у них была очень высокая мотивация, и получилось интересно. Моментами мне очень понравилось. Когда держали темп и ритм игры, была ощутимая разница между составами.
Во втором тайме вышли ребята, которые будут играть завтра с "Александрией" (комментарий 1 июля - прим.). Мы дали им несколько активационный режим: перед тем они делали спринты в 4-й зоне. Поэтому, завтра будет интересный тест на "Днепр-Арене". Хотим, чтобы они играли 60-70 минут максимум - так по плану готовимся к началу чемпионата.
- Беляев вернусь из аренды в "ВПК-Агро", где стал лидером, и забил два гола. Конечно, выводы делать рано, но как он вам?
- Да, выводы по результатам делать не следует. Команда работает на тренировках над определенными сегментами игры, и со временем заметно, что получается, а что нет. Есть футболисты, которые проявляют себя. Один из них - Беляев. Радует, что команда серьезно подошла к игре в обоих таймах. Мне понравился и соперник. Желаю "Никополю" успехов в их лиге, а мы продолжаем подготовку и с нетерпением ожидаем завтрашней игре с "Александрией".
- Забил Джурасек, и, наверное, такой же игры от него ждут в официальных матчах?
- Так же и Марио Чуже понадобился месяц для адаптации. Мы понимаем, как вышел этот гол. Футболист, играющий на позиции "восьмерки", должен действовать определенным образом при подаче с фланга.
Вместе с вингером, игроком под нападающим и форвардом он должен составлять группу игроков, который заполняет штрафную. Получился красивый гол, который нарабатывали на тренировках. Конечно, я хочу, чтобы Джурасек быстрее адаптировался в команде, потому что он нам нужен", - отметил Йовичевич.
Популярное сейчас
- УЕФА заблокировал билеты, проданные английским болельщикам на Евро против Украины
- Восемь голов в спарринге Динамо, Рамос выбрал ПСЖ, Месси стал свободным агентом. Главные новости за 1 июля
- ТМ. Динамо – Базель 4:4. Видео голов и обзор матча
- Суркис определился с ценой за Бущана - источник
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
Новости по теме
- 08:45 Украинские Йовичевич - о подготовке к новому сезону, новичках команды и о спарринг-партнеров
- 22:38 Украинские Чуже пройдет сбор с Динамо Загреб, после чего может вернуться в Днепр-1
- 14:37 Украинские Спаситель Львова, туманное будущее Александрии и Десны. Что говорить о середняках УПЛ по итогам сезона