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Колос близок к подписанию белорусского защитника Ростова

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок может продолжить карьеру в украинском клубе

Колос близок к подписанию белорусского защитника Ростова

Фото: ФК Ростов

Новина українською

Защитник Александр Павловец близок к переходу в "Колос". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

24-летний белорусский футболист с октября 2020 года выступает за "Ростов". В составе российской команды сыграл пять матчей.

Ранее Павловец выступал за молодежные команды "БАТЭ", дебютировал во взрослом футболе за "Торпедо-БелАЗ", выступал за "Неман" и брестское "Динамо".

В активе футболиста 8 матчей за сборную Беларуси.

Напомним, что за "Колос" уже играет белорус Николай Золотов.

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В статье: Ростов (Ростов-на-Дону) Колос (Ковалевка) Александр Павловец
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