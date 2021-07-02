Колос близок к подписанию белорусского защитника Ростова

Защитник Александр Павловец близок к переходу в "Колос". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

24-летний белорусский футболист с октября 2020 года выступает за "Ростов". В составе российской команды сыграл пять матчей.

Ранее Павловец выступал за молодежные команды "БАТЭ", дебютировал во взрослом футболе за "Торпедо-БелАЗ", выступал за "Неман" и брестское "Динамо".

В активе футболиста 8 матчей за сборную Беларуси.

Напомним, что за "Колос" уже играет белорус Николай Золотов.