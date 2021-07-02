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Динамо начало тестовое вещание клубного телеканала в открытом доступе

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что канал доступен всем

Динамо начало тестовое вещание клубного телеканала в открытом доступе

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" начало тестовое вещание клубного телеканала Dynamo Kyiv TV в открытом доступе.

С 1 июля на платформе Hmara.TV доступен просмотр части запланированного контента клубного телеканала. На данный момент это будет доступ к архивным и текущих поединков динамовской команды.

В то же время творческая группа Dynamo Kyiv TV готовит к запуску полноценный эксклюзивный контент о жизни первой команды и всего клуба.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
02.07.2021 в 18:13
А название уже придумали? А он будет 21+ ?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 18:02
Ура!!!!
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