Динамо начало тестовое вещание клубного телеканала в открытом доступе

Киевское " Динамо " начало тестовое вещание клубного телеканала Dynamo Kyiv TV в открытом доступе.

С 1 июля на платформе Hmara.TV доступен просмотр части запланированного контента клубного телеканала. На данный момент это будет доступ к архивным и текущих поединков динамовской команды.

В то же время творческая группа Dynamo Kyiv TV готовит к запуску полноценный эксклюзивный контент о жизни первой команды и всего клуба.