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Антюх: Получить приглашение от Динамо было очень приятно и неожиданно

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек отправился на сбор с киевлянами

Антюх: Получить приглашение от Динамо было очень приятно и неожиданно

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Колоса" Денис Антюх, который находится на просмотре в "Динамо", рассказал об адаптации в киевскому клубе.

- Как ты воспринял приглашение от киевского "Динамо"?

- Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня и я поеду на сборы с "Динамо". Я очень обрадовался. Ждал этого момента.

- Возможно, ты обратил на себя внимание удачной игрой против "Динамо" в чемпионате Украины?

- Может быть, и из-за этого. Думаю, тренерский штаб "Динамо" просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды.

- Как тебя приняли в "Динамо"?

- Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Денис Антюх
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Источник:
ФК Динамо

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