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Антюх: Получить приглашение от Динамо было очень приятно и неожиданно
Хавбек отправился на сбор с киевлянами
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "Колоса" Денис Антюх, который находится на просмотре в "
- Как ты воспринял приглашение от киевского "Динамо"?
- Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня и я поеду на сборы с "Динамо". Я очень обрадовался. Ждал этого момента.
- Возможно, ты обратил на себя внимание удачной игрой против "Динамо" в чемпионате Украины?
- Может быть, и из-за этого. Думаю, тренерский штаб "Динамо" просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды.
- Как тебя приняли в "Динамо"?
- Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные.
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