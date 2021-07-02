Антюх: Получить приглашение от Динамо было очень приятно и неожиданно

Хавбек "Колоса" Денис Антюх, который находится на просмотре в " Динамо ", рассказал об адаптации в киевскому клубе.

- Как ты воспринял приглашение от киевского "Динамо"?

- Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня и я поеду на сборы с "Динамо". Я очень обрадовался. Ждал этого момента.

- Возможно, ты обратил на себя внимание удачной игрой против "Динамо" в чемпионате Украины?

- Может быть, и из-за этого. Думаю, тренерский штаб "Динамо" просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды.

- Как тебя приняли в "Динамо"?

- Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные.