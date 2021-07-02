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Львов - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Продолжается подготовка к сезону
nkveres.com
Контрольный матч, 02.07.2021
"Львов" 18:00 "Верес"
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