  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Марлон: Потихоньку появляется взаимопонимание с партнерами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марлон: Потихоньку появляется взаимопонимание с партнерами

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новичок горняков вливается в коллектив

Марлон: Потихоньку появляется взаимопонимание с партнерами

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Марлон прокомментировал свой дебютный матч за "горняков" (спарринг с "Санкт-Иоганном", 5:0), рассказал об адаптации в коллективе и уровне тренировок в команде

– Очень рад, что уже сыграл за "Шахтер". Большая честь и гордость разделить этот момент с партнерами по команде и тренерским составом. Сам матч мне понравился, удалось воплотить на практике задумки тренера и добыть победу.

– Взаимопонимание на поле уже чувствуется? С кем из партнеров успел сыграться?

– Да, конечно! Потихоньку появляется взаимопонимание со всеми. Благодаря тренировкам мы с каждым днем прибавляем в этом аспекте. На поле воплотили все на практике и добились хорошей игры.

– Наступил экватор сборов в Австрии. Ты уже в оптимальной форме?

– Постепенно подхожу к этой форме. Думаю, готов на 80 процентов, но в деталях еще нужно прибавить. Тренировки и матчи позволят обрести стопроцентную готовность.

– Практически ежедневно тренировки были дважды в день. Каков сейчас уровень усталости?

– Высочайший уровень усталости, но это элемент футбольной жизни, составляющая успеха в будущем, для чего нужно жертвовать собой. Да, я сильно устал, но ничего страшного, продолжаем работать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...