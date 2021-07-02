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Марлон: Потихоньку появляется взаимопонимание с партнерами
Новичок горняков вливается в коллектив
shakhtar.com
Новичок "
– Очень рад, что уже сыграл за "Шахтер". Большая честь и гордость разделить этот момент с партнерами по команде и тренерским составом. Сам матч мне понравился, удалось воплотить на практике задумки тренера и добыть победу.
– Взаимопонимание на поле уже чувствуется? С кем из партнеров успел сыграться?
– Да, конечно! Потихоньку появляется взаимопонимание со всеми. Благодаря тренировкам мы с каждым днем прибавляем в этом аспекте. На поле воплотили все на практике и добились хорошей игры.
– Наступил экватор сборов в Австрии. Ты уже в оптимальной форме?
– Постепенно подхожу к этой форме. Думаю, готов на 80 процентов, но в деталях еще нужно прибавить. Тренировки и матчи позволят обрести стопроцентную готовность.
– Практически ежедневно тренировки были дважды в день. Каков сейчас уровень усталости?
– Высочайший уровень усталости, но это элемент футбольной жизни, составляющая успеха в будущем, для чего нужно жертвовать собой. Да, я сильно устал, но ничего страшного, продолжаем работать.
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