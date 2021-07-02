Александрия продлила аренду 19-летнего кипера Шахтера

"Александрия " объявила об аренде 19-летнего голкипера " Шахтера " Георгия Ермакова.

Арендное соглашение рассчитано на один год.

Отметим, что во второй половине сезона 2020/2021 кипер уже выступал за юниорский состав "Александрии " на правах аренды.

В составе ФК "Александрия " Ермаков U-19 провел 9 матчей, пропустил 8 мячей, в 4 матчах оставлял ворота "сухими ".