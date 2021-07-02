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Александрия продлила аренду 19-летнего кипера Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий Ермаков вернулся в Александрию

Александрия продлила аренду 19-летнего кипера Шахтера

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия " объявила об аренде 19-летнего голкипера "Шахтера" Георгия Ермакова.

Арендное соглашение рассчитано на один год.

Отметим, что во второй половине сезона 2020/2021 кипер уже выступал за юниорский состав "Александрии " на правах аренды.

В составе ФК "Александрия " Ермаков U-19 провел 9 матчей, пропустил 8 мячей, в 4 матчах оставлял ворота "сухими ".

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 21:52
Зачем брать в аренду кротов,но отпустить Панькива?Легенду клуба
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Ulrih84 (M-G)
02.07.2021 в 21:58
Тебе це сильно хвилює?
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