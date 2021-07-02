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Александрия продлила аренду 19-летнего кипера Шахтера
Георгий Ермаков вернулся в Александрию
fco.com.ua
"Александрия " объявила об аренде 19-летнего голкипера "
Арендное соглашение рассчитано на один год.
Отметим, что во второй половине сезона 2020/2021 кипер уже выступал за юниорский состав "Александрии " на правах аренды.
В составе ФК "Александрия " Ермаков U-19 провел 9 матчей, пропустил 8 мячей, в 4 матчах оставлял ворота "сухими ".
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 21:52
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Ulrih84 (M-G)
02.07.2021 в 21:58
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