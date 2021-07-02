Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 и Александрия расписали в спарринге боевую ничью
Матч вышел довольно интересным
scdnipro1.com.ua
В Днепре на Днепр-Арене
Днепряне начали матч фактически основным составом, в то время гости во время летней паузы серьезно перезагрузили состав и вышли в экспериментальном виде.
Хозяева начали активнее, но первыми забили гости – точным ударом отметился Одарюк.
В середине тайма гости вполне могли и увеличить преимущество, но Зновенко в течение двух минут дважды спасал свою команду в довольно непростых ситуациях.
А вот заключительная 10-минутка первого тайма прошла уже под диктовку днепрян. Многоходовка Лучкевич-Пихаленок-Когут, закончилась результативным ударом последнего 1:1.
В перерыве гости полностью обновили состав, а вот днепряне продолжили играть теми же исполнителями. Во втором тайме хозяева больше владели мячом и действовали острее, однако счет в матче так и не изменился – 1:1.
Днепр-1 - Александрия 1:1
Голы: Одарюк (9), Когут (36)
Днепр-1: Зновенко, Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Игнатенко, Джурасек, Пихаленок Лучкевич, Когут, Русин.
С 69-й минуты: Кинарейкин, Швыденко, Киреев, Батагов, Кононов, Соловьев, Матюшенко, Рубчинский, Беляев, Гора, Ярмолюк.
Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалец, Калюжный, Кожушко, Одарюк, Новиков.
2 тайм: Горох (Ермаков, 68), Кулинич, Мельник, Бухал (Самар, 76), Стецков, Дрышлюк, Копина (Калюжный, 82), Третьяков, Мустафаев, Каранг, Устименко.
Популярное сейчас
- Главное фиаско в истории сборной. Почему Украина провалила Евро-2016
- "Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона
- Чем удивлять Англию: два-три опорника, возможно, Зубков, и просто не выпускать Миколенко
- Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО