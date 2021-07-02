  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 и Александрия расписали в спарринге боевую ничью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 и Александрия расписали в спарринге боевую ничью

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Матч вышел довольно интересным

Днепр-1 и Александрия расписали в спарринге боевую ничью

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В Днепре на Днепр-Арене Днепр-1 сыграл спарринг с Александрией.

Днепряне начали матч фактически основным составом, в то время гости во время летней паузы серьезно перезагрузили состав и вышли в экспериментальном виде.

Хозяева начали активнее, но первыми забили гости – точным ударом отметился Одарюк.

В середине тайма гости вполне могли и увеличить преимущество, но Зновенко в течение двух минут дважды спасал свою команду в довольно непростых ситуациях.

А вот заключительная 10-минутка первого тайма прошла уже под диктовку днепрян. Многоходовка Лучкевич-Пихаленок-Когут, закончилась результативным ударом последнего 1:1.

В перерыве гости полностью обновили состав, а вот днепряне продолжили играть теми же исполнителями. Во втором тайме хозяева больше владели мячом и действовали острее, однако счет в матче так и не изменился – 1:1.

Днепр-1 - Александрия 1:1

Голы: Одарюк (9), Когут (36)

Днепр-1: Зновенко, Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Игнатенко, Джурасек, Пихаленок Лучкевич, Когут, Русин.

С 69-й минуты: Кинарейкин, Швыденко, Киреев, Батагов, Кононов, Соловьев, Матюшенко, Рубчинский, Беляев, Гора, Ярмолюк.

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалец, Калюжный, Кожушко, Одарюк, Новиков.

2 тайм: Горох (Ермаков, 68), Кулинич, Мельник, Бухал (Самар, 76), Стецков, Дрышлюк, Копина (Калюжный, 82), Третьяков, Мустафаев, Каранг, Устименко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...