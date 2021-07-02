Днепр-1 и Александрия расписали в спарринге боевую ничью

В Днепре на Днепр-Арене Днепр-1 сыграл спарринг с Александрией.

Днепряне начали матч фактически основным составом, в то время гости во время летней паузы серьезно перезагрузили состав и вышли в экспериментальном виде.

Хозяева начали активнее, но первыми забили гости – точным ударом отметился Одарюк.

В середине тайма гости вполне могли и увеличить преимущество, но Зновенко в течение двух минут дважды спасал свою команду в довольно непростых ситуациях.

А вот заключительная 10-минутка первого тайма прошла уже под диктовку днепрян. Многоходовка Лучкевич-Пихаленок-Когут, закончилась результативным ударом последнего 1:1.

В перерыве гости полностью обновили состав, а вот днепряне продолжили играть теми же исполнителями. Во втором тайме хозяева больше владели мячом и действовали острее, однако счет в матче так и не изменился – 1:1.

Днепр-1 - Александрия 1:1

Голы: Одарюк (9), Когут (36)

Днепр-1: Зновенко, Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Игнатенко, Джурасек, Пихаленок Лучкевич, Когут, Русин.

С 69-й минуты: Кинарейкин, Швыденко, Киреев, Батагов, Кононов, Соловьев, Матюшенко, Рубчинский, Беляев, Гора, Ярмолюк.

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалец, Калюжный, Кожушко, Одарюк, Новиков.

2 тайм: Горох (Ермаков, 68), Кулинич, Мельник, Бухал (Самар, 76), Стецков, Дрышлюк, Копина (Калюжный, 82), Третьяков, Мустафаев, Каранг, Устименко.