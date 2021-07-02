Львов в спарринге обыграл Верес

В пятницу 2 июля во Львове местный ФК провел спарринг с Вересом .

Команды очень быстро обменялись результативными ударами. На 8-й минуте львовяне разрезали оборону соперника и реализовали выход один на один.

А уже через четыре минуты Сергийчук и Гегедош вдвоем разобрались с обороной Львова. Первый ассистировал, второй забивал - 1: 1.

После перерыва соперники имели несколько возможностей для взятия ворот. Больше повезло с реализацией львовянам. Победный гол они провели на 70-й минуте встречи.

Эта был последний спарринг Вереса на первом сборе. Уже 5 июля Верес начнет второй тренировочный сбор, который пройдет в Винниках.

Львов - Верес 2:1

Верес (1 тайм): Когут - Мельник, Гончаренко, Солдат, Немчанинов, Панасенко, Кучеров, Г.Пасич, Е.Пасич, Сергийчук, Гегедош.

Верес (2 тайм): Бабийчук - Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк, 66), Петька, Полюлях (Кльоц, 75), Г.Пасич, Е.Пасич (Тимофеенко, 75), М.Шестаков, Сергийчук (Гайдучик , 75).

Голы: ? - Гегедош (12)