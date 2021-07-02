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Львов в спарринге обыграл Верес

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды продолжают подготовку к сезону

Львов в спарринге обыграл Верес

nkveres.com

Новина українською

В пятницу 2 июля во Львове местный ФК провел спарринг с Вересом.

Команды очень быстро обменялись результативными ударами. На 8-й минуте львовяне разрезали оборону соперника и реализовали выход один на один.

А уже через четыре минуты Сергийчук и Гегедош вдвоем разобрались с обороной Львова. Первый ассистировал, второй забивал - 1: 1.

После перерыва соперники имели несколько возможностей для взятия ворот. Больше повезло с реализацией львовянам. Победный гол они провели на 70-й минуте встречи.

Эта был последний спарринг Вереса на первом сборе. Уже 5 июля Верес начнет второй тренировочный сбор, который пройдет в Винниках.

Львов - Верес 2:1

Верес (1 тайм): Когут - Мельник, Гончаренко, Солдат, Немчанинов, Панасенко, Кучеров, Г.Пасич, Е.Пасич, Сергийчук, Гегедош.

Верес (2 тайм): Бабийчук - Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк, 66), Петька, Полюлях (Кльоц, 75), Г.Пасич, Е.Пасич (Тимофеенко, 75), М.Шестаков, Сергийчук (Гайдучик , 75).

Голы: ? - Гегедош (12)

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно)
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Комментарии (2)
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FCLviv (Львів)
02.07.2021 в 23:23
Підготовка триває... У нас забив Ренан і Топчій.
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wws (Львів)
02.07.2021 в 23:20
Да не Петька игрок у Вереса а Петько, а Петька это у Чапаева тот что с Анькой
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