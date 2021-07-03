Иванисеня близок к переходу в один из клубов РПЛ

Уже бывший игрок "Зари" Дмитрий Иванисеня перейдет в зарубежный клуб. Однако им станет российский "Крылья Советов". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Игрок подпишет с самарским клубом долгосрочный контракт. Напомним, что его соглашение с луганчанами закончилась вчера.

"Крылья Советов" вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в ФНЛ.

Иванисеня провел в "Заре" два года, записав в свой актив восемь голов и три ассиста в 68 матчах. Также в ноябре 2019-го он дебютировал в составе Национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии.