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Иванисеня близок к переходу в один из клубов РПЛ
Медом помазано?
Фото: Днепр-1
Уже бывший игрок "Зари" Дмитрий Иванисеня перейдет в зарубежный клуб. Однако им станет российский "Крылья Советов". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Игрок подпишет с самарским клубом долгосрочный контракт. Напомним, что его соглашение с луганчанами закончилась вчера.
"Крылья Советов" вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в ФНЛ.
Иванисеня провел в "Заре" два года, записав в свой актив восемь голов и три ассиста в 68 матчах. Также в ноябре 2019-го он дебютировал в составе Национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии.
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