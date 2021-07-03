  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иванисеня близок к переходу в один из клубов РПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иванисеня близок к переходу в один из клубов РПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Медом помазано?

Иванисеня близок к переходу в один из клубов РПЛ

Фото: Днепр-1

Новина українською

Уже бывший игрок "Зари" Дмитрий Иванисеня перейдет в зарубежный клуб. Однако им станет российский "Крылья Советов". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Игрок подпишет с самарским клубом долгосрочный контракт. Напомним, что его соглашение с луганчанами закончилась вчера.

"Крылья Советов" вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в ФНЛ.

Иванисеня провел в "Заре" два года, записав в свой актив восемь голов и три ассиста в 68 матчах. Также в ноябре 2019-го он дебютировал в составе Национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
03.07.2021 в 11:30
Ну и дурак. Из Европы бы точно в сборную вызывался. А так 2 года о нем забудут все, в т. ч. потенциальные покупатели. Тупой у него агент.
Ответить
+3
0
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 11:45
Его уже забыли
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 11:26
Скрытый сэпар
Ответить
+1
0
cucumber (Киев)
03.07.2021 в 11:25
Яка різниця, ватник він й в Африці ватник. вася огурцов
Ответить
+3
0
pant678 (Крым)
03.07.2021 в 11:22
действительно,Президент торгует,бывший Президент торгует,весь уряд завязаный на РФ,а громадянину-ни-ни,низзя.
Ответить
+1
-1
Leolion (Alicante)
03.07.2021 в 11:36
Тоже это смешит)
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
03.07.2021 в 11:46
А за интервью после матча на русском как Довбика промыли!!! Но при этом ни Шевченко, ни Зинченко, ни Ярмоленко никто слова не сказал!!! Они авторитеты, им можно!!!
Ответить
0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 11:20
Невірю, начебто хлопець з розумом
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
03.07.2021 в 11:16
Ох и нечисть.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...