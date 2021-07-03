Иванисеня прибыл в лагерь Крыльев Советов

Недавно ТаТоТаке сообщало, что украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня подпишет долгосрочный контракт с российским клубом "Крылья Советов" .

Вчера футболист уже прибыл в расположение самарского клуба, который сейчас находится на сборах в Сербии.

Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021

"Крылья Советов" на данный момент готовятся к сезону в РПЛ. Клуб победил в ФНЛ и уже вскоре вновь восстановит свои выступления в Высшем дивизионе.

Напомним, что последние два года Дмитрий провел в "Заре", дважды став с луганчанами бронзовым призером УПЛ. До этого 27-летний воспитанник "Шахтера" еще ни разу не играл за российский клуб.