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Иванисеня прибыл в лагерь Крыльев Советов
Переход все-таки состоится
Фото: ФК Заря Луганск
Недавно ТаТоТаке сообщало, что украинский полузащитник
Вчера футболист уже прибыл в расположение самарского клуба, который сейчас находится на сборах в Сербии.
Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021
"Крылья Советов" на данный момент готовятся к сезону в РПЛ. Клуб победил в ФНЛ и уже вскоре вновь восстановит свои выступления в Высшем дивизионе.
Напомним, что последние два года Дмитрий провел в "Заре", дважды став с луганчанами бронзовым призером УПЛ. До этого 27-летний воспитанник "Шахтера" еще ни разу не играл за российский клуб.
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