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Иванисеня прибыл в лагерь Крыльев Советов

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Переход все-таки состоится

Иванисеня прибыл в лагерь Крыльев Советов

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Недавно ТаТоТаке сообщало, что украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня подпишет долгосрочный контракт с российским клубом "Крылья Советов".

Вчера футболист уже прибыл в расположение самарского клуба, который сейчас находится на сборах в Сербии.

"Крылья Советов" на данный момент готовятся к сезону в РПЛ. Клуб победил в ФНЛ и уже вскоре вновь восстановит свои выступления в Высшем дивизионе.

Напомним, что последние два года Дмитрий провел в "Заре", дважды став с луганчанами бронзовым призером УПЛ. До этого 27-летний воспитанник "Шахтера" еще ни разу не играл за российский клуб.

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В статье: Заря (Луганск) Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (20)
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FCLviv (Львів)
03.07.2021 в 13:43
Сє....парок вскрився, це добре!В Збірній України звільнилось місце для інших!
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
03.07.2021 в 13:23
Дурак тупой,мог бы попробовать себя в Европе,а может и в сборную вызывали бы
Ответить
+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.07.2021 в 13:14
Отак з'явиляються рюскі ...
Ответить
+5
0
NikosFutboloidos (Chop)
03.07.2021 в 13:12
Скількі ж їх є серед нас хамелеонів, готових всадити ніж у спину??
Ответить
+4
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 13:24
З спортсменів десь 30 відсотків,а до війни було десь 80 ,так що все норм, рухаємося в правильному напрямку
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
03.07.2021 в 13:09
Можна було статтю назвати "Іванісеня вирішив завершити кар'єру в збірній України"
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 12:57
От же гівнюк. Педаль.
Ответить
+10
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.07.2021 в 12:38
Без малоросів неяк.Ч м о .Щоб тебе все життя хохлом та гризуном ображали
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+13
-1
Romb_DK (Київ)
03.07.2021 в 12:35
Ще одна КриСа. І всі вихованці "Шахтьора" Ракицький, Селезньов, Бутко, Данченко, Іванесеня. Чому я не здивований?
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+17
-2
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Американец 2000
03.07.2021 в 12:20
Я не понимаю редакцию (((( Вот зная что большая часть людей мягко говоря не в восторге от таких действий игроков - на х... вы сюда вбрасываете этот мусор ??? Лучше уж за Зеленского напишите сколько он получает от России за проданные свои программы и фильмы ((( Если уж решили заниматься политикой (((
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+7
-10
Бандерштадт (Львів)
03.07.2021 в 12:25
Абісняю! Це для того, шоб люди знали хто є чмо і якшо він захоче вернутися в український клуб, шоб фани кіпіш підняли і його найух послали
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+14
-3
Acsakal (Kharkov)
03.07.2021 в 13:39
Совковість, ватність та негидливість преЗЕдента НЕ виправдовує совковості, ватності та негидливості жодного спортсмена чи артиста, що їде заробляти криваві грошенята в країні-агресорі, яка вбиває наших співгромадян. Парадігма "якщо влада краде, то чому мені не можна" відсутня в жодній статті кримінального законодавства в якості виправдальних обставин. І ви же насправді самі не думаєте, що янелох особисто видає індульгенції на зраду своїй країні кожному артисту та спортсмену? Якщо преЗЕдент є державним зрадником (а він свою зраду довів багатьма вчинками, в тому числі зливом путлеру справи вагнерівців), то він опиниться під карним переслідуванням, як тільки перестане бути президентом. Саме тому він і "забув" про свою обіцянку балотуватися лише на 1 термін, бо до в'язниці йому не хочеться, а Ростов не гумовий.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.07.2021 в 12:18
Чтобы лавка была твоим игровым местом! Удачки! Кормилец!
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+11
-6
avk_avk (Львов)
03.07.2021 в 12:18
Коли всім в черзі розум роздавали - цей в черзі за пивом стояв...
Ответить
+15
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.07.2021 в 12:19
На лавке в Самаре место занимал)))
Ответить
+8
-3
kravaserega (Kyiv)
03.07.2021 в 12:15
Ещё один кормилец, бл...
Ответить
+15
-6
oleg.m.3972 (Харьков)
03.07.2021 в 12:25
Президенту кормильцем быть можно, а футболисту нет ? Не слышу твоих возмущений про Зе...
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+5
-9
Smooth da Hustler (Львів)
03.07.2021 в 12:45
Зе петушара также, прсто больших масштабов, да и к сожалению осталось не мало верующих ему(
+5
0
Наш (Одесса)
03.07.2021 в 12:55
Можно ещё заводы Пороха в России повспоминать... Да и депутатов наших, вечных, там дохрена кормилось и продолжает
+2
-5
vinn (Khmelnitsky)
03.07.2021 в 13:18
Наш (Одесса)- ти перед тим як пукати в слух- погуглив би про заводи пороха в росії))) тільки минай джерела г+г)))
+4
-1


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