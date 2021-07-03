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Ворскла - Ужгород: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команда Максимова набирает форму
Фото: ФК Ворскла
Контрольный матч, 03.07.2021
"Ворскла" 16:30 "Ужгород"
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