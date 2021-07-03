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Антюх, Бражко и Супряга в старте на спарринг против Лозанны
Киевляне продолжают подготовку к сезону
Динамо/Автор невідомий
Киевское "Динамо" сегодня проведет вторую товарищескую встречу в рамках тренировочного лагеря в Швейцарии. Подопечные Мирчи Луческу попытаются одержать первую победу на предсезонных сборах. Румынский специалист выбрал следующий состав на игру:
Бойко - Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей - Андриевский, Гармаш - Родригес, Леднев, Антюх - Супряга.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Текстовую онлайн трансляцию можно посмотреть
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 15:42
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