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Антюх, Бражко и Супряга в старте на спарринг против Лозанны

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Киевляне продолжают подготовку к сезону

Антюх, Бражко и Супряга в старте на спарринг против Лозанны

Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня проведет вторую товарищескую встречу в рамках тренировочного лагеря в Швейцарии. Подопечные Мирчи Луческу попытаются одержать первую победу на предсезонных сборах. Румынский специалист выбрал следующий состав на игру:

Бойко - Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей - Андриевский, Гармаш - Родригес, Леднев, Антюх - Супряга.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Текстовую онлайн трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт Владислав Супряга Денис Антюх Владимир Бражко
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 15:42
Хоча би пропустили менше 3...
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