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Динамо расписало ничью с Лозанной
Жерсон открыл счет уже на 7-й минуте, но швейцарцы отыгрались во втором тайме
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня "бело-синие" провели контрольный поединок против швейцарской "Лозанны". Команды сыграли вничью - 1:1.
Счет в поединке уже на 7-й минуте встречи открыл форвард динамовцев Жерсон Родригес, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма швейцарцы сумели отыграться, благодаря забитому мячу Лукаса Рибейро.
"Динамо" - "Лозанна" 1:1
Голы: Жерсон Родригес 7 - Лукас Рибейро 48
Динамо Киев (1-й тайм): Бойко — Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей — Андриевский — Родригес, Гармаш, Леднев, Антюх — Супряга.
Динамо Киев (2-й тайм): Бойко — Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Шепелев, Леднев, Де Пена — Ванат.
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