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Динамо расписало ничью с Лозанной

Премьер-лига
(1 голосов)

Жерсон открыл счет уже на 7-й минуте, но швейцарцы отыгрались во втором тайме

Динамо расписало ничью с Лозанной

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня "бело-синие" провели контрольный поединок против швейцарской "Лозанны". Команды сыграли вничью - 1:1.

Счет в поединке уже на 7-й минуте встречи открыл форвард динамовцев Жерсон Родригес, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма швейцарцы сумели отыграться, благодаря забитому мячу Лукаса Рибейро.

"Динамо" - "Лозанна" 1:1

Голы: Жерсон Родригес 7 - Лукас Рибейро 48

Динамо Киев (1-й тайм): Бойко — Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей — Андриевский — Родригес, Гармаш, Леднев, Антюх — Супряга.

Динамо Киев (2-й тайм): Бойко — Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Шепелев, Леднев, Де Пена — Ванат.

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В статье: Лозанна Динамо (Киев)
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 18:35
Це так, щоб потім в суд не потрапити.
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+1
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Artem-south (Херсон)
03.07.2021 в 18:29
Зачем проводить такие матчи, когда игроки в сборных?? Я один считаю это бредом?
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0
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Daddygo (Харьков)
03.07.2021 в 18:36
Скорее всего да.Запасных наигрывать тоже нужно.
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+2
0
Камонплей
03.07.2021 в 18:37
Гравці збірних ще минулий сезон дограють, тримають форму і заслуговують на відпочинок коли завершать. А ті що грають в таких матчах балду ганяють з травня. Якщо вони будуть на пляжі чи в генделі чекати збірників то їх потім до нового року в нормальний стан не виведеш.
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+2
0
football_soccer (Украина)
03.07.2021 в 18:37
есть утвержденный футбольный календарь в Европе. Помимо того, что чемпионаты начинаются в конце июля- начале августа, квалификация еврокубков стартует уже на следующей неделе. Выборка игроков занятых в сборных мизерно мала по сравнению с общим количеством футболистов, занятых в клубном европейском футболе.
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0
0
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Wreck (Киев)
03.07.2021 в 18:16
Что в суде, что здесь, не могут переиграть!
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0
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vgolovan (полтава)
03.07.2021 в 18:09
а где же кулач почему не поставили в состав он же ведь играл во втором тайме
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Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 18:54
он оказался не уровень лучшего клуба Украины.Теперь ищут куда отправить Влада Кулача.Ворскла,Днепр-123 или Заря Запорожье.
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Я так думаю... (КиЇв)
03.07.2021 в 18:54
Динамо надо искать форварда. Кулач по первым двум матчам никакой. То, что он новичок- не оправдание. Антюх тоже на просмотре, но смотрится намного лучше. Кто остаётся из нападающих: Беседин - выпал, Супряга - не заиграет уже видно (ему уже и Луческу не поможет). Сломленый какой-то вид у него. Ванат - дай Бог быстро ему адаптироваться в основе. Ну и остаётся Жерсон Родригес. Печальная картина пока.
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