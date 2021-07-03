Динамо расписало ничью с Лозанной

Динамо надо искать форварда. Кулач по первым двум матчам никакой. То, что он новичок- не оправдание. Антюх тоже на просмотре, но смотрится намного лучше. Кто остаётся из нападающих: Беседин - выпал, Супряга - не заиграет уже видно (ему уже и Луческу не поможет). Сломленый какой-то вид у него. Ванат - дай Бог быстро ему адаптироваться в основе. Ну и остаётся Жерсон Родригес. Печальная картина пока.