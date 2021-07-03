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Динамо - Лозанна 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне первыми открыли счет, но упустили победу во втором тайме

Динамо - Лозанна 1:1. Обзор матча и видео голов

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Команда под руководством Мирчи Луческу продолжает готовиться к сезону 2021/22 - "Динамо" провело товарищескую игру против швейцарской "Лозанны".

"Динамо" - "Лозанна" 1:1

Голы: Жерсон Родригес 7 - Лукас Рибейро 48

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В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт
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