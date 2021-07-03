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Динамо - Лозанна 1:1. Обзор матча и видео голов
Киевляне первыми открыли счет, но упустили победу во втором тайме
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Команда под руководством Мирчи Луческу продолжает готовиться к сезону 2021/22 - "Динамо" провело товарищескую игру против швейцарской "Лозанны".
"Динамо" - "Лозанна" 1:1
Голы: Жерсон Родригес 7 - Лукас Рибейро 48
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