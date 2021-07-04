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Шахтер - Ракув: LIVE АУДИО трансляция матча
Второй спарринг в Австрии
Донецкий "Шахтер" в воскресенье проведет второй спарринг во время своих текущих сборов в Австрии. После победы над одним из местных клубов 5:0 "горняков" ожидает контрольный матч с более крепким соперником. На этот раз на поле против вице-чемпиона Украины выйдет польский Ракув. Следите за этим поединком вместе с нашей аудио трансляцией, если у вас не будет возможности увидеть видео игры. Начало стрима - в 17:55.
Комментатор - Александр Рыженко
Режиссер трансляции - Александр Рыженко
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