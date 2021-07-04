Шахтер - Ракув: LIVE АУДИО трансляция матча

Донецкий "Шахтер" в воскресенье проведет второй спарринг во время своих текущих сборов в Австрии. После победы над одним из местных клубов 5:0 "горняков" ожидает контрольный матч с более крепким соперником. На этот раз на поле против вице-чемпиона Украины выйдет польский Ракув. Следите за этим поединком вместе с нашей аудио трансляцией, если у вас не будет возможности увидеть видео игры. Начало стрима - в 17:55.

Комментатор - Александр Рыженко

Режиссер трансляции - Александр Рыженко