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Защитник Шахтера может покинуть клуб ради Копенгагена

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Слишком большая конкуренция на позиции

Защитник Шахтера может покинуть клуб ради Копенгагена

shakhtar.com

Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Давит Хочолава близок к уходу из команды. Грузин может вскоре подписать контракт с датским "Копенгагеном". Об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.

Сейчас Хочолава находится на сборах в Австрии вместе с "горняками". 30 июня защитник сыграл второй тайм в спарринге против "Санкт-Иоганна".

У игрока контракт с "Шахтером" действителен еще четыре года. Переподписание произошло в конце прошлого декабря. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в три млн евро.

Недавно в "Шахтере" увеличилась конкуренция за место центрального защитника после перехода Марлона с "Сассуоло". Также в команде есть Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь и Витао. В связи с этим "Копенгаген" и "Генк" видят перспективу в переговорах с донецким клубом. Бельгийцы также интересовались игроком.

Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами.

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В статье: Копенгаген Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Источник:
LashaKoki14

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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
04.07.2021 в 13:16
Абсолютно бесполезный для Шахтера игрок, тем более легионер.
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tolina-ystas (Краматорск)
04.07.2021 в 13:13
Давно пора избавиться от этого накопителя жёлтых карточек и карточек другого цвета.
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