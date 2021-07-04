Защитник Шахтера может покинуть клуб ради Копенгагена

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Давит Хочолава близок к уходу из команды. Грузин может вскоре подписать контракт с датским "Копенгагеном". Об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.

Сейчас Хочолава находится на сборах в Австрии вместе с "горняками". 30 июня защитник сыграл второй тайм в спарринге против "Санкт-Иоганна".

У игрока контракт с "Шахтером" действителен еще четыре года. Переподписание произошло в конце прошлого декабря. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в три млн евро.

Недавно в "Шахтере" увеличилась конкуренция за место центрального защитника после перехода Марлона с "Сассуоло". Также в команде есть Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь и Витао. В связи с этим "Копенгаген" и "Генк" видят перспективу в переговорах с донецким клубом. Бельгийцы также интересовались игроком.

Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами.