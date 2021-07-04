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Бывший голкипер Шахтера и Мариуполя стал игроком Ингульца

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Бывший голкипер Шахтера и Мариуполя стал игроком Ингульца

Інгулець/Автор невідомий

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Голкипер Евгений Гальчук стал игроком "Ингульца”. Об этом сообщает официальный сайт приазовского клуба.

Условия контракта не разглашаются. Известно, что он перешел на правах свободного агента.

Гальчук является воспитанником "Шахтера", а с 2012 года выступает в составе "Мариуполя". Всего в составе приазовцев он провел 148 игр.

В прошлом сезоне чемпионата ворота "Ингульца" защищали сразу три голкипера: Владимир Крынский (11 матчей), Артем Малыш (7) и Богдан Шуст (7). На счету Гальчука 15 поединков в УПЛ в сезоне 2020/2021.

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В статье: Евгений Гальчук Ингулец (Петрово) Мариуполь
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