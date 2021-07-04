Бывший голкипер Шахтера и Мариуполя стал игроком Ингульца

Голкипер Евгений Гальчук стал игроком "Ингульца”. Об этом сообщает официальный сайт приазовского клуба.

Условия контракта не разглашаются. Известно, что он перешел на правах свободного агента.

Гальчук является воспитанником "Шахтера", а с 2012 года выступает в составе "Мариуполя". Всего в составе приазовцев он провел 148 игр.

В прошлом сезоне чемпионата ворота "Ингульца" защищали сразу три голкипера: Владимир Крынский (11 матчей), Артем Малыш (7) и Богдан Шуст (7). На счету Гальчука 15 поединков в УПЛ в сезоне 2020/2021.