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Состав Шахтера на товарищеский матч против Ракува

Премьер-лига
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Педриньо, Марлон и Траоре в старте

Состав Шахтера на товарищеский матч против Ракува

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к сезону 2021/22 проведет контрольный поединок протви польского "Ракува". Начало встречи - 18:00.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби объявил стартовый состав своей команды на этот поединок.

Состав "Шахтера" на матч с "Ракувом": Шевченко, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре.

Запасные: Пузанков, Гриценко, Твардовский, Конопля, Мампасси, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Сикан, Вьюнник.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ракув (Ченстохова)
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