Сабо: Цыганкова не продадут, парень все время с травмой

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о выступлениях вингера "Динамо" и сборной Виктора Цыганкова:

"Мне жалко, что у парня такое состояние все время. Его хотели продать, но никак не продадут, так как покупатели видят, что парень все время ломается, все время с травмой. Куда же покупать? Купить, а что дальше, если он не будет играть?

Пока что по нему надо ставить вопросительный знак, потому что он травмирован, приходит в себя и не может набрать былую форму. Способный футболист. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Сабо.