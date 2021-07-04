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Сабо: Цыганкова не продадут, парень все время с травмой
Эксперт прокомментировал ситуацию
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о выступлениях вингера "Динамо" и сборной Виктора Цыганкова:
"Мне жалко, что у парня такое состояние все время. Его хотели продать, но никак не продадут, так как покупатели видят, что парень все время ломается, все время с травмой. Куда же покупать? Купить, а что дальше, если он не будет играть?
Пока что по нему надо ставить вопросительный знак, потому что он травмирован, приходит в себя и не может набрать былую форму. Способный футболист. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Сабо.
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