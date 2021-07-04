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Сабо: Цыганкова не продадут, парень все время с травмой

Премьер-лига
(4 голосов)

Эксперт прокомментировал ситуацию

Сабо: Цыганкова не продадут, парень все время с травмой

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о выступлениях вингера "Динамо" и сборной Виктора Цыганкова:

"Мне жалко, что у парня такое состояние все время. Его хотели продать, но никак не продадут, так как покупатели видят, что парень все время ломается, все время с травмой. Куда же покупать? Купить, а что дальше, если он не будет играть?

Пока что по нему надо ставить вопросительный знак, потому что он травмирован, приходит в себя и не может набрать былую форму. Способный футболист. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Сабо.

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В статье: Национальная сборная Украины Йожеф Сабо Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (8)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
04.07.2021 в 20:13
Сабо просто не знає.За Циганкова борються топ клуби іготові побити трансферий рекорд Неймара
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+1
-3
Geels (Severodonetsk)
04.07.2021 в 20:04
В. Цыганков три сезона лучший игрок ЧУ. Кто может повторить такое ? Никто ...поэтому лишь травмы вынуждают его пропускать игры ....Луческу очень ценит этого игрока. Его роль в ДК очень важна .В игре с Англией был одним из тех , кто перемещался и открывался , пытался обострять...
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.07.2021 в 20:04
По результатам этого турнира вообще никого продать нельзя
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
04.07.2021 в 19:52
Я вообще как-то сомневаюсь насчет него... не хочется озвучивать, но кто помнит Федора Черенкова ("Спартак" Москва, 70-80 гг прошлого века), думаю поймет, что имеется ввиду ...
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.07.2021 в 20:08
У Черенкова были с головой проблемы (в медицинском смысле). Не надо его сюда притягивать
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+1
0
MaximSK (Киев)
04.07.2021 в 19:06
Жаль, но он и Миколенко сыграли ниже своих возможностей, а у Цыганкова все время травмы еще, этот сезон точно в Динамо проведет, дальше все от него зависит
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+3
0
dmitroj88
04.07.2021 в 19:03
Никому бревно не нужно. Прошлое буратино по позиции уже наигралось, в Турцию сватают...
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+3
-10
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.07.2021 в 19:06
Я не понял, зачем тут история про твою жену. Всем пофиг, что ты ее в Турцию сватаешь :)
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+5
-5


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