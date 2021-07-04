Первое фиаско при де Дзерби. Шахтер проиграл вице-чемпиону Польши

Пока финальная часть Евро-2020 выходит на финишную прямую, клубы УПЛ ведут подготовку к новому сезону. Донецкий "Шахтер" учится находить общий язык с Роберто де Дзерби, который летом возглавил команду. В первом контрольном матче они без особых проблем обыграли "Санкт Йохан". Сегодня же их ожидал вице-чемпион Польши - ФК "Ракув". То есть, куда более серьезный оппонент.

Пока украинские сборники восстанавливаются после Евро, де Дзерби дает шанс всем остальным игрокам - и опытным, и молодым. Сегодняшний набор игроков напоминал состав прошлой игры. Четверку в атаке составили Траоре, Педриньо, Тете и Мудрик. Последний даже поучаствовал в голевой атаке, когда соперник открыл счет в первом тайме. Михаил отдал неточный пас в районе своей штрафной, после чего Арак скинул на Куну, а тот нанес точный удар - 0:1.

Стоит отметить, что "Шахтер" очень растеряно смотрелся в самом начале поединка. Соперник активно вступал в прессинг, что заставляло теряться оборону и полузащиту "горняков". Вице-чемпион Украины перешел в атаку только с минуты 20-й, сумев создать несколько хороших моментов. Жаль, что Траоре, Тете и Педриньо их не реализовали.

Де Дзерби был недоволен своей командой, постоянно что-то подсказывая на протяжении 45 минут. Больше других ему не понравился Мудрик - он был заменен сразу после перерыва. Таким образом на поле осталось всего два украинца, что в очередной раз поднимает вопрос лимита на легионеров, и то, как его соблюдать.

Несмотря на наличие нескольких моментов после перерыва, а также выход ряда свежих футболистов, "Шахтер" пропустил во второй раз. На ровном месте свеженький Сиприано привез пенальти, который без проблем реализовал Лопес - 0:2. Игра успокоилась, однако ее сумел оживить Манор Соломон, забивший после быстрой контратаки. К сожалению для украинского клуба, больше голов мы не увидели. Вслед за дебютной победой, Роберто де Дзерби терпит первое фиаско. Правда стоит помнить, что в контрольных матчах результат отходит на второй план.

Контрольный матч, 04.07.2021

"Шахтер" - "Ракув" 1:2

Голы: Соломон 82 - Куну 14, Лопес 72 (п)

"Шахтер": Шевченко - Додо (Конопля 64), Витао, Марлон (Мампаси 64), Корниенко (Сиприано 64) - Майкон (Антонио 64), Патрик (Танковский 64) - Тете (Очеретько 64), Педриньо (Бондаренко 64), Мудрик (Соломон 46) - Траоре (Дентиньо 64)