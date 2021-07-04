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Шахтер - Ракув 1:2. Первое поражение при Де Дзерби. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Подготовка продолжается

Шахтер - Ракув 1:2. Первое поражение при Де Дзерби. Видео обзор матча

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Горняки" под руководством Роберто Де Дзерби продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня донецкая команда провела поединок против польского "Ракува". Номинальные гости первыми открыли счет в начале встречи, а на 72-й минуте удвоили свое преимущество, реализовав пенальти. Спустя 10 минут "Шахтер" сумел отыграть один мяч, усилиями Манора Соломона, но для победы этого было мало.

Контрольный матч, 04.07.2021
"Шахтер" - "Ракув" 1:2
Голы: Соломон 82 - Куну 14, Лопес 72 (п)
"Шахтер": Шевченко - Додо (Конопля 64), Витао, Марлон (Мампаси 64), Корниенко (Сиприано 64) - Майкон (Антонио 64), Патрик (Танковский 64) - Тете (Очеретько 64), Педриньо (Бондаренко 64), Мудрик (Соломон 46) - Траоре (Дентиньо 64)

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В статье: Шахтер (Донецк) Ракув (Ченстохова)
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Комментарии (6)
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Fishing 555 (Rivne)
04.07.2021 в 22:54
Дережаблин поки транжирит
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0
0
Governor-General (Odessa)
04.07.2021 в 22:52
А помойка писала, что счёт по ходу матча был 1:1, а оказывается, что был 0:2. Помойка, такая помойка!
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
04.07.2021 в 22:45
Короче три мушкетёра
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.07.2021 в 21:52
А этот Дзерби мне начинает нравится
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+2
-1
kukarekin (Одесса)
04.07.2021 в 21:38
Де дзерби похож на шута или на дартаньяна
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+2
0
Кот2021 (Николаев)
04.07.2021 в 22:00
Я бы добавил - с нетрадиционной ориентацией
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0
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