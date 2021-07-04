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Шахтер - Ракув 1:2. Первое поражение при Де Дзерби. Видео обзор матча
Подготовка продолжается
Фото: ФК Шахтер
"Горняки" под руководством Роберто Де Дзерби продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня донецкая команда провела поединок против польского "Ракува". Номинальные гости первыми открыли счет в начале встречи, а на 72-й минуте удвоили свое преимущество, реализовав пенальти. Спустя 10 минут "Шахтер" сумел отыграть один мяч, усилиями Манора Соломона, но для победы этого было мало.
Контрольный матч, 04.07.2021
Голы: Соломон 82 - Куну 14, Лопес 72 (п)
"Шахтер": Шевченко - Додо (Конопля 64), Витао, Марлон (Мампаси 64), Корниенко (Сиприано 64) - Майкон (Антонио 64), Патрик (Танковский 64) - Тете (Очеретько 64), Педриньо (Бондаренко 64), Мудрик (Соломон 46) - Траоре (Дентиньо 64)
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