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Рух переиграл Волынь в товарищеском матче
Минимальная победа для львовян
Фото: ФК Рух
"Рух" в товарищеском матче переиграл перволиговую "Волынь" (2:1).
"Волынь" открыла счет уже на первой минуте матча благодаря результативному удару Валерия Сада. Но еще до перерыва счет сравнял Остап Притула.
Победу команде Ивана Федыка принес Андрей Борячук.
Напомним, что сегодня, 5 июля "Рух" проведет спарринг против своей юниорской команды. А "Волынь" 8 июля встретится с хмельницким "Подольем".
Рух — Волынь 2:1
Голы: Притула, 36, Борячук, 55 – Сад, 1
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