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Рух переиграл Волынь в товарищеском матче

Премьер-лига
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Минимальная победа для львовян

Рух переиграл Волынь в товарищеском матче

Фото: ФК Рух

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"Рух" в товарищеском матче переиграл перволиговую "Волынь" (2:1).

"Волынь" открыла счет уже на первой минуте матча благодаря результативному удару Валерия Сада. Но еще до перерыва счет сравнял Остап Притула.

Победу команде Ивана Федыка принес Андрей Борячук.

Напомним, что сегодня, 5 июля "Рух" проведет спарринг против своей юниорской команды. А "Волынь" 8 июля встретится с хмельницким "Подольем".

Рух — Волынь 2:1

Голы: Притула, 36, Борячук, 55 – Сад, 1

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В статье: Волынь (Луцк) Рух (Львов)
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