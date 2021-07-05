Рух переиграл Волынь в товарищеском матче

"Рух" в товарищеском матче переиграл перволиговую "Волынь" (2:1).

"Волынь" открыла счет уже на первой минуте матча благодаря результативному удару Валерия Сада. Но еще до перерыва счет сравнял Остап Притула.

Победу команде Ивана Федыка принес Андрей Борячук.

Напомним, что сегодня, 5 июля "Рух" проведет спарринг против своей юниорской команды. А "Волынь" 8 июля встретится с хмельницким "Подольем".

Рух — Волынь 2:1

Голы: Притула, 36, Борячук, 55 – Сад, 1