Экс-полузащитник Руха подписал контракт с Александрией

Опорный полузащитник Юрий Копына подписал контракт с "Александрией", сообщает пресс-служба клуба.

Копына является воспитанником ДЮСШ львовских "Карпат", "Львова" и харьковского "Металлиста".

29 августа 2012 года дебютировал в команде U-19 харьковчан в выездном матче против донецкого "Шахтера". За молодежную команду U-21 дебютировал 25 ноября того же года в домашнем поединке с симферопольской "Таврией". В сезоне 2013/14 в составе команды U-19 стал золотым призером чемпионата.

23 апреля 2016 года дебютировал в Премьер-лиге в выездном матче против днепродзержинской "Стали". Выступал за любительский клуб "Львов" в турнирах ААФУ, а с 2017 года – за ФК "Рух" (11 голов в 104 матчах чемпионата за 5 лет).

4 июля новичок "Александрии" отпраздновал свой день рождения – 25 лет.

"Юрий, поздравляем тебя с юбилеем! Пусть тебе везет во всех сферах, крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта!" – сказано в пресс-службе клуба.