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На этой неделе Десна проведет первые спарринги
Северяне возобновили тренировочный процесс
desna.football
После недельного этапа подготовки к новому сезону, который завершился двухсторонкой, футболистам "Десны" был предоставлен трехдневный отдых.
4 июля подопечные Александра Рябоконя возобновят тренировочный процесс. 5 июля в тренировочном лагере черниговцев должны появиться потенциальные новички.
Останутся ли они в "Десне", станет известно после контрольных матчей, первые из которых состоятся уже на этой неделе.
Напомним, что ранее журналист Олег Ящук сообщал, что "Десна" и "Олимпик" покинут УПЛ из-за глобальных финансовых проблем.
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