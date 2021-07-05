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На этой неделе Десна проведет первые спарринги

Премьер-лига
(2 голосов)

Северяне возобновили тренировочный процесс

На этой неделе Десна проведет первые спарринги

desna.football

Новина українською

После недельного этапа подготовки к новому сезону, который завершился двухсторонкой, футболистам "Десны" был предоставлен трехдневный отдых.

4 июля подопечные Александра Рябоконя возобновят тренировочный процесс. 5 июля в тренировочном лагере черниговцев должны появиться потенциальные новички.

Останутся ли они в "Десне", станет известно после контрольных матчей, первые из которых состоятся уже на этой неделе.

Напомним, что ранее журналист Олег Ящук сообщал, что "Десна" и "Олимпик" покинут УПЛ из-за глобальных финансовых проблем.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 09:27
Мовчать як води у рот набрали. А покинули клуб 9 основних.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 09:39
як води у рот набрали. А вже пішли з команди: Паст, Імереков, Полегенько, Конопля, Тамм, Мостовий, Огіря, Арвеладзе, Гітченко.
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0
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Evgenariys (Чернигов)
05.07.2021 в 09:11
кто у нас вообще остался в команде интересно, молодежка катать будет? Или для париматча побоку, кому сливать?
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+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
05.07.2021 в 09:27
Для того чтобы узнать кто остался в команде, у тебя есть два варианта. Приехать на стадион и посмотреть глазками или залезть в интернет, и методом исключения всё узнать. Хотя для тебя диванный эксперт, даже второй вариант тяжёлый))))
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