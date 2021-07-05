На этой неделе Десна проведет первые спарринги

После недельного этапа подготовки к новому сезону, который завершился двухсторонкой, футболистам "Десны" был предоставлен трехдневный отдых.

4 июля подопечные Александра Рябоконя возобновят тренировочный процесс. 5 июля в тренировочном лагере черниговцев должны появиться потенциальные новички.

Останутся ли они в "Десне", станет известно после контрольных матчей, первые из которых состоятся уже на этой неделе.

Напомним, что ранее журналист Олег Ящук сообщал, что "Десна" и "Олимпик" покинут УПЛ из-за глобальных финансовых проблем.