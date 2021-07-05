Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Львова арендован азербайджанской Зирей
Игрок подписал соглашение по схеме "1+3"
Фото: ФК Зиря (Аербайджан)
Бразильский вингер Велвес Сантос Дамацена, он же Баяно, попрощался со "Львовом" - теперь 20-летний игрок на правах аренды будет выступать за азербайджанскую "Зирю".
Со своим новым клубом Велвес подписал соглашение по схеме "1+3". Азербайджанцы будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.
Бразилец присоединился ко львовскому клубу в июле 2019 года, подписав с клубом 5-летний контракт. За это время он провел на поле 21 раз и результативными действиями не отличался.
Популярное сейчас
- Пока желания не совпадают с возможностями. Какое будущее у сборной? Аудиомнение #104
- Официально: Ундер - игрок Марселя
- Анализ марафона субботы: детали вылета национальной сборной Украины. Европодкаст
- Суркис определился с ценой за Бущана - источник
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО