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Легионер Львова арендован азербайджанской Зирей

Премьер-лига
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Игрок подписал соглашение по схеме "1+3"

Легионер Львова арендован азербайджанской Зирей

Фото: ФК Зиря (Аербайджан)

Новина українською

Бразильский вингер Велвес Сантос Дамацена, он же Баяно, попрощался со "Львовом" - теперь 20-летний игрок на правах аренды будет выступать за азербайджанскую "Зирю".

Со своим новым клубом Велвес подписал соглашение по схеме "1+3". Азербайджанцы будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.

Бразилец присоединился ко львовскому клубу в июле 2019 года, подписав с клубом 5-летний контракт. За это время он провел на поле 21 раз и результативными действиями не отличался.

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В статье: ФК Львов Зиря Баяно Велвес Сантос Дамасена
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Источник:
ФК Львов

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