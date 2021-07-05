Легионер Львова арендован азербайджанской Зирей

Бразильский вингер Велвес Сантос Дамацена, он же Баяно, попрощался со "Львовом" - теперь 20-летний игрок на правах аренды будет выступать за азербайджанскую "Зирю".

Со своим новым клубом Велвес подписал соглашение по схеме "1+3". Азербайджанцы будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.

Бразилец присоединился ко львовскому клубу в июле 2019 года, подписав с клубом 5-летний контракт. За это время он провел на поле 21 раз и результативными действиями не отличался.