Футболист Динамо не смог завершить тренировку из-за повреждения

"Динамо" продолжает подготовку на сборах к следующему сезону. Вчера, 4 июля, киевская команда провела тренировочное занятие.

Тренировку не смог завершить атакующий полузащитник "бело-синих" Жерсон Родригес, сообщает официальный сайт киевлян.

26-летний футболист во время беговой работы почувствовал небольшой дискомфорт, после чего был вынужден прекратить тренировочное занятие.

Напомним, что сегодня, 5 июля, киевское "Динамо" проведет свой третий контрольный матч с представителем региональной лиги Франции - "US Divonne".