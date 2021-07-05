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Футболист Динамо не смог завершить тренировку из-за повреждения

Премьер-лига
(1 голосов)

Родригес почувствовал небольшой дискомфорт

Футболист Динамо не смог завершить тренировку из-за повреждения

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку на сборах к следующему сезону. Вчера, 4 июля, киевская команда провела тренировочное занятие.

Тренировку не смог завершить атакующий полузащитник "бело-синих" Жерсон Родригес, сообщает официальный сайт киевлян.

26-летний футболист во время беговой работы почувствовал небольшой дискомфорт, после чего был вынужден прекратить тренировочное занятие.

Напомним, что сегодня, 5 июля, киевское "Динамо" проведет свой третий контрольный матч с представителем региональной лиги Франции - "US Divonne".

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 12:43
Цього ще не вистачало, і так Бєсєдін вибув на 5 місяців...
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dmtroyan (Полтава)
05.07.2021 в 13:05
Зате появився Кулач.
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