Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболист Динамо не смог завершить тренировку из-за повреждения
Родригес почувствовал небольшой дискомфорт
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" продолжает подготовку на сборах к следующему сезону. Вчера, 4 июля, киевская команда провела тренировочное занятие.
Тренировку не смог завершить атакующий полузащитник "бело-синих" Жерсон Родригес, сообщает официальный сайт киевлян.
26-летний футболист во время беговой работы почувствовал небольшой дискомфорт, после чего был вынужден прекратить тренировочное занятие.
Напомним, что сегодня, 5 июля, киевское "Динамо" проведет свой третий контрольный матч с представителем региональной лиги Франции - "US Divonne".
Популярное сейчас
- Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020
- Ярмоленко не позволил Яремчуку подать руку Магуайру – в Англии возмущены действием Андрея
- Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
- Первое фиаско при де Дзерби. Шахтер проиграл вице-чемпиону Польши
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО