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Французская команда. Известно, с кем сыграет Динамо в третьем матче на швейцарском сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок начнется в 19:00

Французская команда. Известно, с кем сыграет Динамо в третьем матче на швейцарском сборе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 5 июля "Динамо" проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Швейцарии.

Третьим по счету спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу станет французская команда US Divonne, представляющая группу "E" региональной лиги Франции.

Поединок пройдет на тренировочном поле Complexe Sportif и начнется в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, что заключительную, четвертую, контрольную игру на первом сборе киевляне проведут в среду, 7-го июля, против швейцарского "Люцерна". Начало в 17.00.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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hoover678 (hfgfg)
05.07.2021 в 13:21
Привет мужики! Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашла недавно сайт прогнозов на футбол king-ball. ruсижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бывают проигрыши и там, но в целом всегда месяц закрываем в плюс. Если что, найдете меня там на сайте скажите спасибо за подгон!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 12:32
Мабуть знову буде нічия.
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0
-1
дЫркофан
05.07.2021 в 12:42
табор с продажным цыганом и этого недостоин
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0
-2


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