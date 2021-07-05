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Французская команда. Известно, с кем сыграет Динамо в третьем матче на швейцарском сборе
Поединок начнется в 19:00
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 5 июля "Динамо" проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Швейцарии.
Третьим по счету спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу станет французская команда US Divonne, представляющая группу "E" региональной лиги Франции.
Поединок пройдет на тренировочном поле Complexe Sportif и начнется в 19.00 по киевскому времени.
Напомним, что заключительную, четвертую, контрольную игру на первом сборе киевляне проведут в среду, 7-го июля, против швейцарского "Люцерна". Начало в 17.00.
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