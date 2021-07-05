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Известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Практически все зависит от "Олимпика"

Известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ

Фото - ФК Перемога

Новина українською

В случае сохранения "Минаем" прописки в Премьер-лиге его место в Первой лиге может занять "Перемога".

Завтра, 6 июля, ПФЛ должна провести жеребьевку календаря Первой и Второй лиг, которая переносилась уже дважды. Поэтому к концу понедельника необходимо определиться с окончательным составом участников.

Велика вероятность того, что "Олимпик" так и не сможет заявиться на новый сезон — не только в УПЛ, а и в Первой лиге. Если так, то его место в элитном эшелоне согласно регламенту должен будет занять неудачник предыдущего сезона УПЛ "Минай".

В Первой лиге по аналогичной схеме вместо заявившего о желании понизиться во Вторую лигу "Николаева" прописку сохранит "Кремень".

А вот вместо "Олимпика", если тот откажется от участия и во втором по силе дивизионе (а все идет именно к этому), на старт выйдет "Перемога". Днепровский клуб по итогам прошлого сезона Второй лиги занял только 9-е место в группе Б, но, по информации источника, он оказался единственным, кто в авральном порядке согласен пойти на повышение.

Маловероятно, но пока ситуация еще может измениться. Практически все зависит от "Олимпика" и его опального президента Владислава Гельзина, дисквалифицированного КДК УАФ на 5 лет (плюс 5 условно). В донецком клубе говорили, что после возвращения Гельзина с отдыха решение о судьбе "Олимпика" наконец-то будет озвучено.

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В статье: ФК Минай Перемога (Днепр)
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Комментарии (6)
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karpatoman (Львів)
05.07.2021 в 16:41
А аматорські Карпати (Львів) не хочуть заявитись у Першу лігу?
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
05.07.2021 в 16:53
Краще одразу в єврокубки
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 15:01
Я ничего личного не имею против “Олимпика», но это очень возмущает, что из-за одной команды весь укр. футбол стал заложником. Нельзя определиться ни с составом всех лиг, ни с календарем.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2021 в 14:58
Украинский футбол и спортивный принцип - это противоположные вещи.
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+3
0
Алекс1955 (Донецк)
05.07.2021 в 14:55
Капец, повышается в классе команда, занявшая ДЕВЯТОЕ место в одной из групп.
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+3
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
05.07.2021 в 14:38
Когда мы думали, что достигли дна - снизу постучали
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+5
0


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