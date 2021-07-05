Известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ

В случае сохранения "Минаем" прописки в Премьер-лиге его место в Первой лиге может занять "Перемога".

Завтра, 6 июля, ПФЛ должна провести жеребьевку календаря Первой и Второй лиг, которая переносилась уже дважды. Поэтому к концу понедельника необходимо определиться с окончательным составом участников.

Велика вероятность того, что "Олимпик" так и не сможет заявиться на новый сезон — не только в УПЛ, а и в Первой лиге. Если так, то его место в элитном эшелоне согласно регламенту должен будет занять неудачник предыдущего сезона УПЛ "Минай".

В Первой лиге по аналогичной схеме вместо заявившего о желании понизиться во Вторую лигу "Николаева" прописку сохранит "Кремень".

А вот вместо "Олимпика", если тот откажется от участия и во втором по силе дивизионе (а все идет именно к этому), на старт выйдет "Перемога". Днепровский клуб по итогам прошлого сезона Второй лиги занял только 9-е место в группе Б, но, по информации источника, он оказался единственным, кто в авральном порядке согласен пойти на повышение.

Маловероятно, но пока ситуация еще может измениться. Практически все зависит от "Олимпика" и его опального президента Владислава Гельзина, дисквалифицированного КДК УАФ на 5 лет (плюс 5 условно). В донецком клубе говорили, что после возвращения Гельзина с отдыха решение о судьбе "Олимпика" наконец-то будет озвучено.