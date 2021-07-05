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Десна приступила к тренировкам, на просмотре пять игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда запланировала провести четыре спарринга

Десна приступила к тренировкам, на просмотре пять игроков

Фото: ФК Десна

Новина українською

"Десна" начала подготовку к новому сезону. Вчера вечером, 4 июля команда Александра Рябоконя провела первую тренировку после выхода из отпуска.

Тренерский штаб команды запланировал провести четыре спарринга до начала соревнований. 10 июля "северяне" планировали сыграть с Гомелем, но матч не состоится из-за закрытия границы со стороны Беларуси.

Отмечается, что на просмотре в "Десне" находятся пять потенциальных новичков, чьи имена не называются. Летом команду покинули Евгений Паст, Павел Полегенько, Максим Имереков, Йоонас Тамм, Ефим Конопля, Андрей Мостовой, Андрей Гитченко, Владислав Огиря и Богдан Билошевский.

Ранее сообщалось, что клуб может покинуть УПЛ из-за финансовых проблем.

Напомним, что в стартовом туре нового чемпионата команда Александря Рябоконя сыграет с "Черноморцем "25 июля.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
Cheline.com.ua

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 15:27
А хіба це не Є.Паст на фото праворуч?)
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Dimka26 (Чернигов)
05.07.2021 в 14:16
ооо пошло движение)))
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