Десна приступила к тренировкам, на просмотре пять игроков

"Десна" начала подготовку к новому сезону. Вчера вечером, 4 июля команда Александра Рябоконя провела первую тренировку после выхода из отпуска.

Тренерский штаб команды запланировал провести четыре спарринга до начала соревнований. 10 июля "северяне" планировали сыграть с Гомелем, но матч не состоится из-за закрытия границы со стороны Беларуси.

Отмечается, что на просмотре в "Десне" находятся пять потенциальных новичков, чьи имена не называются. Летом команду покинули Евгений Паст, Павел Полегенько, Максим Имереков, Йоонас Тамм, Ефим Конопля, Андрей Мостовой, Андрей Гитченко, Владислав Огиря и Богдан Билошевский.

Ранее сообщалось, что клуб может покинуть УПЛ из-за финансовых проблем.

Напомним, что в стартовом туре нового чемпионата команда Александря Рябоконя сыграет с "Черноморцем "25 июля.