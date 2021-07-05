Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна приступила к тренировкам, на просмотре пять игроков
Команда запланировала провести четыре спарринга
Фото: ФК Десна
"Десна" начала подготовку к новому сезону. Вчера вечером, 4 июля команда Александра Рябоконя провела первую тренировку после выхода из отпуска.
Тренерский штаб команды запланировал провести четыре спарринга до начала соревнований. 10 июля "северяне" планировали сыграть с Гомелем, но матч не состоится из-за закрытия границы со стороны Беларуси.
Отмечается, что на просмотре в "Десне" находятся пять потенциальных новичков, чьи имена не называются. Летом команду покинули Евгений Паст, Павел Полегенько, Максим Имереков, Йоонас Тамм, Ефим Конопля, Андрей Мостовой, Андрей Гитченко, Владислав Огиря и Богдан Билошевский.
Ранее сообщалось, что клуб может покинуть УПЛ из-за финансовых проблем.
Напомним, что в стартовом туре нового чемпионата команда Александря Рябоконя сыграет с "Черноморцем "25 июля.
Популярное сейчас
- Все спарринги клубов УПЛ: две ничьи Динамо, победа и поражение Шахтёра
- Известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ
- Российского комментатора Губерниева внесли в черный список Минкульта. Он назвал решение "тупорылым"
- Первое фиаско при де Дзерби. Шахтер проиграл вице-чемпиону Польши
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО