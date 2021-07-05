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Кулач заинтересовал клуб из Индии - источник
Сейчас украинец пребывает на сборе с "Динамо"
Фото: ФК Ворскла
Украинский форвард Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги "Керала Бластерс". Об этом сообщает Sport Ball × Football Freak.
В начале июля у 28-летнего футболиста закончился контракт с "Ворсклой" и он стал свободным агентом.
Сейчас Кулач в составе "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где находится на просмотре и попытается зарекомендовать себя перед главным тренером Мирчей Луческу.
Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.
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