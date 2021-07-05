Кулач заинтересовал клуб из Индии - источник

Украинский форвард Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги "Керала Бластерс". Об этом сообщает Sport Ball × Football Freak.

В начале июля у 28-летнего футболиста закончился контракт с "Ворсклой" и он стал свободным агентом.

Сейчас Кулач в составе "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где находится на просмотре и попытается зарекомендовать себя перед главным тренером Мирчей Луческу.

Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.