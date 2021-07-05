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Кулач заинтересовал клуб из Индии - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Сейчас украинец пребывает на сборе с "Динамо"

Кулач заинтересовал клуб из Индии - источник

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Украинский форвард Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги "Керала Бластерс". Об этом сообщает Sport Ball × Football Freak.

В начале июля у 28-летнего футболиста закончился контракт с "Ворсклой" и он стал свободным агентом.

Сейчас Кулач в составе "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где находится на просмотре и попытается зарекомендовать себя перед главным тренером Мирчей Луческу.

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Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач Керала Бластерс
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Комментарии (7)
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Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 16:52
Хороший агент у него. Даже в Индии о Кулаче знают. Подтверждение того, что как футболист он расти не собирается, главное money! Не смотря на проблемы с форвардами в Динамо сожалеть думаю не стоит. С такими мыслями («только деньги» и «главное контракт подписать») о футболе думать будет тяжело.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.07.2021 в 16:48
Умничка
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Serega1111 (Киев)
05.07.2021 в 16:39
Вот там ему самое место
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ШашлычОк (Черкассы)
05.07.2021 в 16:27
неужели бог услышал
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 16:27
Чемпионат по камасутре.
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efim423 (odessa)
05.07.2021 в 16:11
теперь будет прогрессировать , но в танцах ))
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 15:40
Гыыыы)
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