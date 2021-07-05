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Днепр-1 подписал румынского голкипера
Валентин Кожокару - игрок Днепра-1
scdnipro1.com.ua
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Соглашение с игроком подписана на 2 года.
Валентин Кожокару выступал за юношеские команды местных "Динамо" и "Стяуа". С 2011 по 2016 годы играл за "Стяуа".
Сезон 2016/17 провел в Серии А за "Кротоне", но ни одного матча так и не сыграл, постоянно оставаясь в запасе.
Далее был переход в "Фрозиноне", а также в кипрский "Аполлон". Начиная со второй части сезона 2017/18 и до конца прошлого сезона выступал за румынскую команду "Виторул" с годовой арендой в "Волунтари".
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