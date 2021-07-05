  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 подписал румынского голкипера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 подписал румынского голкипера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Валентин Кожокару - игрок Днепра-1

Днепр-1 подписал румынского голкипера

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании конструкта с 25-летним румынским голкипером Валентином Кожокару.

Соглашение с игроком подписана на 2 года.

Валентин Кожокару выступал за юношеские команды местных "Динамо" и "Стяуа". С 2011 по 2016 годы играл за "Стяуа".

Сезон 2016/17 провел в Серии А за "Кротоне", но ни одного матча так и не сыграл, постоянно оставаясь в запасе.

Далее был переход в "Фрозиноне", а также в кипрский "Аполлон". Начиная со второй части сезона 2017/18 и до конца прошлого сезона выступал за румынскую команду "Виторул" с годовой арендой в "Волунтари".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Валентин Кожокару
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 16:55
В Украина одна из лучших школ вратарей.Зачем брать легионера???Тем более румынца?Или откаты Бени ?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...